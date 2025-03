Poročila o naši podnebni uspešnosti še nimamo

V nadaljevanju preberite:

Slovenija še ni oddala dvoletnega poročila o napredku pri podnebnem ukrepanju, ki bi ga morala poslati Evropski okoljski agenciji, ta pa ga predati evropski komisiji in okvirni konvenciji o podnebnih spremembah, priznavajo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (Mope). Vzrok je, kot pojasnjujejo, priprava NEPN in podnebnega zakona. Že pred časom pa so opozorili, da ima Slovenija nameščenih le četrtino potrebnih sončnih elektrarn, ni pa jasno niti to, kako doseči njihovo ciljno moč.