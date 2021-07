V Iraku do 50 stopinj Celzija in izpadi elektrike, v Kanadi požari

Kopalci na reki Tigris v Bagdadu. FOTO: Thaier Al-sudani/Reuters

V Kanadi bo pri gašenju požarov pomagala vojska

Požar v bližini jezera Sparks, eden od številnih požarov, ki so zaradi vročinskega vala izbruhnili v Britanski Kolumbiji. FOTO: Afp

Irak je zajel vročinski val s temperaturami zraka, ki so v več delih države presegle 50 stopinj Celzija. Dodatno bivanje tam otežujejo pogosti izpadi električne energije, ki ovirajo delovanje klimatskih naprav in vodnih črpalk.O izpadih elektrike so v petek med drugim poročali iz Bagdada, zato so se tam ljudje danes zbrali na protestih, na katerih so zahtevali od oblasti, da čim prej rešijo težave. O podobnih shodih po navedbah nemške tiskovne agencije dpa poročajo tudi iz Nasirije na jugu in še nekaterih drugih delov države.Iračani se poskušajo hladiti na različne načine. Eden od sodelavcev Mednarodnega odbora Rdečega križa je s svojo družino prenočil v avtomobilu, saj je lahko tam vklopil klimo. »Vročinski val je za tiste brez zanesljive oskrbe z elektriko še napornejši,« je zapisal na Twitterju.Kot uradni razlog za izpade elektrike navajajo tehnične težave in teroristične napade na električno napeljavo. Iraški premierje odredil vzpostavitev kriznega štaba, po javnem pritisku pa je odstopil minister za energetikoPo navedbah dpa sta za nezanesljivo oskrbo z električno energijo od ameriškega napada na Irak leta 2003 kriva tudi korupcija in pomanjkanje goriva za elektrarne.Medtem je Kanada, ki jo je v zadnjih dneh prizadel vročinski val, med katerim je izbruhnilo več kot sto gozdnih požarov, največ v provinci Britanska Kolumbija, za pomoč pri omejevanju njihovega širjenja poklicala vojsko. Med vročinskim valom je sicer v Kanadi umrlo več kot 700 ljudi.Kanadski premierje v petek napovedal pomoč zahodnemu delu države, ki je najbolj prizadet. V Edmontonu bodo vzpostavili operativni center, ki mu bo logistično pomoč zagotavljala vojska, na voljo bodo tudi vojaška letala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.V Britanski Kolumbiji je zaradi požarov domove zapustilo okoli tisoč ljudi, številne pa pogrešajo. V Kanadi so v torek zabeležili doslej najvišjo temperaturo, 49,6 stopinje Celzija. Vročina še vedno vztraja tudi v ameriških zveznih državah Washington in Oregon, medtem ko se na severu Kalifornije borijo z gozdnimi požari.