Cepivo proti HPV učinkovito ščiti pred rakom

V nadaljevanju preberite:

Precepljenost proti HPV je v Sloveniji še vedno prenizka, ugotavlja stroka; veliko mladih še vedno ni ustrezno zaščitenih. Cepljenje proti HPV je za šestošolce v okviru nacionalnega programa cepljenja priporočeno in brezplačno. Dekleta, ki so cepljenje v 6. razredu osnovne šole zamudila in so rojena leta 1998 ali kasneje, se lahko brezplačno cepijo tudi pri svojem izbranem zdravniku. Od letošnjega šolskega leta pa so tudi fantje upravičeni do brezplačnega cepljenja proti HPV, in sicer vsi, ki letos obiskujejo 6., 7., in 8. razred osnovne šole ter tisti, ki obiskujejo 1. ali 3. letnik srednje šole.