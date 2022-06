Da Pahor in Cerar nista zamenjala Janševih kadrov, je bila velika napaka

V nadaljevanju preberite:

Vodja najmanjše koalicijske stranke pravi, da za zdaj vidi iskreno voljo na vseh treh straneh in da se držijo voznega reda, ki so ga določili skupaj z Gibanjem Svoboda in SD. Celo na področju zdravstva, kjer se je že zazdelo, da so se z zdravstvenim ministrom znašli na nasprotnih bregovih. »Na tej točki lahko rečem le, da so izhodišča dobra in da usklajevanja tečejo v redu,« tudi pripravo interventnega zakona za reševanje najnujnejših težav v zdravstvu podpira Matej Tašner Vatovec, ki je v intervjuju med drugim odgovarjal na očitke o nepotizmu in vprašanja o nadaljnji usmeritvi stranke, ki je na zadnjih parlamentarnih volitvah dosegla vse prej kot dober rezultat.