Direktorica Onkološkega inštituta je izgubila Brecljevo zaupanje

Po nedavnih menjavah članov svetov zavodov v devetih slovenskih bolnišnicah sledijo tudi menjave direktorjev. Na prepihu so vsi, poziv k odstopu pa je že dobila Andreja Uštar, generalna direktorica Onkološkega inštituta (OI). Brigita Skela Savič, znanstvena svetnica in izredna profesorica na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, sicer pripadnica SD in nekoč že kandidatka za direktorico OI, je novinarje pozvala, naj raziščejo, zakaj bi morala odstopiti Uštarjeva glede na to, da OI posluje pozitivno. Sprašuje se, zakaj je dobila to zahtevo predsednika sveta zavoda Aleša Šabedra. In ali je to politika vlade.

Ekonomistka Uštarjeva je bila za generalno direktorico OI izbrana januarja 2021, pred tem je zavod vodila kot vršilka dolžnosti. Tedaj je uživala zaupanje kirurga Erika Breclja, a ga je že tudi izgubila. Zakaj? Odgovoril je, da je pravilnik o notranji organizaciji tako sfrizirala, da so spremembe izgubile smisel. »Ukvarja se z drobnarijami, kar ni njeno delo. Bistveno premalo se trudi, da bi Onkološki inštitut pridobil več sredstev za investicije. Pri protonskem centru ne naredi nič. Odnos do zdravstvene nege je tak, da sestre odhajajo. Žalostno je, da jo potem podpira ravno Skela Savič (njeno področje je zdravstvena nega, op. p.). Pušča nedotakljive tiste, ki so odgovorni za afere v preteklosti. Tako se bolnišnica ne vodi,« je kot vedno neposreden Brecelj.

Dodal je še, da tekoče investicije potekajo tako počasi, da zaposleni izgubljajo živce: »Rak je žal hitra bolezen. Ne moremo čakati na čudež, da se kaj premakne.«

Komentar Uštarjeve še čakamo.

Glede na to, da jo podpira vidna predstavnica SD, pa se torej utegne zgoditi, da bi bile načrtovane menjave direktorjev lahko vzrok za nove razpoke v koaliciji.

Možna menjava Šabedra

Pojavlja pa se še en zaplet. Aleš Šabeder je predsednik sveta zavodov OI in mariborskega kliničnega centra, hkrati pa v. d. direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. Ker to pomeni, da bo prek urada nadzoroval člane svetov javnih zdravstvenih zavodov, torej samega sebe, bo najverjetneje potrebna njegova zamenjava. Na to je opozorila tudi vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Na Komisijo za preprečevanja korupcije (KPK) je 14. julija 2022 naslovila odprto pismo, v katerem jo prosi, da poda mnenje glede morebitnega navzkrižja interesov Šabedra.

Na KPK so pismo dokumentirali kot prijavo. »V omenjeni zadevi bomo opravili predhodni preizkus prejete prijave, na podlagi katerega bomo preverili navedbe, zbrali dokumentacijo, pojasnila in preostala dokazila z namenom razjasnitve dejanskega stanja v zadevi. Zaključka obravnave zadeve v tem trenutku datumsko ne moremo opredeliti, saj je trajanje postopka odvisno od več dejavnikov, med drugim tudi od kompleksnosti posamezne zadeve, odzivnosti posameznikov in pravnih subjektov na zaprosila Komisije ter pripada zadev, ki jih Komisija obravnava.«