Gneča za vodenje oslabelega Desusa

Desus bi po javnomnenjskih anketah volilo 2,3 odstotka vprašanih, zato se bo moralo novo vodstvo stranke potruditi, da bo na prihodnjih volitvah znova prestopila parlamentarni prag in obdržala lokalno mrežo, ki jo je zgradila v treh desetletjih. Izstopi iz stranke, ki jo do volilnega kongresa vodi, se medtem vrstijo.In čeprav stranki glede prihodnosti ne kaže najbolje, se v ozadju že bije boj za prevlado nad zapuščino. Tako se po naših informacijah odloča, katera od struj bo dobila v roke vodenje ljubljanskega pokrajinskega odbora, ki ima največ delegatov na volilnem kongresu. Ta bo predvidoma 19. junija. Dokončno bo datum potrdil svet stranke prihodnji četrtek.Med kandidati za predsednika se omenja, ki se je decembra pomeril s. Ta je dobil 146 glasov delegatov, Krope pa 71. Včeraj nam je dejal, da se o vnovični kandidaturi še ni odločil.Struja, ki jo vodi nekdanji podpredsednik stranke, bi na čelu Desusa rada videla, dolgoletnega športnega funkcionarja, njegova prednost pa naj bi bila tudi, da je bil sekretar stranke.Morebitna kandidata sta še podpredsednica Brigita Čokl in Primož Heinz. Med njimi pa najverjetneje ne bo kmetijskega ministra Jožeta Podgorška, ki ni več član Desus a, saj kljub odhodu stranke iz koalicije ostaja v vladi. Po desetih letih je stranko zapustil tudiPred tem ga je v njegovem piranskem lokalnem odboru, ki ga je vodil, ob vrnitvi Erjavca na čelo Desusa, zapustilo kar nekaj razočaranih dolgoletnih članov.