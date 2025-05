Golobovi naj ne bi prepustili RTV Slovenije globokim dolgovom

Do konca prihodnjega tedna svet zavoda RTV Slovenija pričakuje, da bo Golobova vlada izpolnila svoje obljube podane upravi, da ji bo tudi letos namenila sredstva za sofinanciranje programov narodnostnih skupnosti v enaki višini kot lani – 10,4 milijona evrov. S tem zagotovilom so pripravili programsko-produkcijski načrt. Na novinarska vprašanja o tem nihče od pristojnih za ta odgovor ni vedel ali želel odgovoriti, a neuradno naj bi vlada po tem, ko so na RTV Slovenija že začeli slikati črne scenarije, vendarle upravi sporočila, da jim rezov programa (še) ni treba pripravljati. A vprašanje, če bodo dobili vsa pričakovana sredstva.

Kljub temu, da so stranke že vkorakale v predvolilno leto, je na mizi še vedno odprta tudi možnost, da bodo vnovič spremenili zakon o RTV Slovenija. O tem so se namreč dogovorili že ob lanskoletnem vladnem dvigu RTV-prispevka za deset odstotkov – prvem po letu 2012 –, ki je po besedah predsednika sveta Gorana Forbicija prinesel RTV Slovenija sicer res dodatnih devet milijonov evrov, vendar so jih po njegovih besedah v resnici vladni dogovori s sindikati javnega sektorja, s katerimi uprava ni imela nič, tudi že odnesli.

Odgovor kdaj in koliko sredstev bodo dobili na Kolodvorski pričakujejo do konca meseca. FOTO: Voranc Vogel

RTV Slovenija je podobno kot lani in v manjšem znesku tudi predlani morala po dodatna sredstva za izplačilo regresov po dodatno posojilo. Praviloma se namreč zadolžujejo okoli 15. v mesecu, ko morajo izplačati plače, in po prijetih prilivih posojilo vrnejo. S finančnega ministrstva pa so nam navedli, da naj bi maja za izplačilo plač potrebovali 7,4 milijona, za regres pa še 2,8 milijona evrov. Da bi lahko ta znesek poplačali brez vladnega ukrepanja, Forbici dvomi in napoveduje, da bodo letošnje leto kljub nekaterim že sprejetim ukrepom, kot je zamrznitev zaposlovanja in varčevanje pri elektriki in mobilni telefoniji, končali s primanjkljajem v višini približno šest milijonov evrov. Zato tudi omenjeni poziv in želje, naj tudi letos dvigne RTV-prispevek. A scenarija dviga RTV-prispevka po trenutno veljavnem zakonu po naših informacijah nikakor ni na mizi.

Na načelni ravni je predsednik sveta zavoda potrdil, da se strinjajo, da je nujno prestrukturiranje in optimizacija, a da je za to potreben čas, ker je potrebno opraviti pogovore znotraj hiše, za večje zmanjšanje števila zaposlenih pa so potrebna tudi dodatna sredstva. Brez tega lahko trenutno izvajajo le produkcijske reze. Sistematizacijo in opredelitev produkcijskih potreb, k čemer jih poziva tudi računsko sodišče, pa tudi svet zavoda pričakuje v prihodnjem mesecu. »Zaradi kompleksnosti in dvajsetletne stagnacije na tem področju je uprava prosila za enomesečni zamik, sicer bi to že imeli pred seboj,« je dejal Forbici, ki je skupaj s preostalimi člani tudi ministrstvo za kulturo pozval, naj vendarle objavi novelo zakona o RTV Slovenija, ki naj bi sistemsko uredila financiranje. To so pozno popolne res objavili.

»To je situacija, ki je nadležna vsem vladam, in mi iščemo način, da se ne bo treba zanašati na dogovore in iskati posebnih mehanizmov, da se javnemu mediju nakazuje potrebne finance,« je izpostavil Tadej Troha, član sveta, kjer se zavzemajo za progresivno dajatev. A predlog, ki bo do konca meseca v javni razpravi, tega ne predvideva, pač pa glede finančnega vprašanja cilja na usklajevanje višine prispevka enkrat letno skladno z višino letne inflacije za preteklo koledarsko leto. Poleg tega pa tudi fiksno določa, koliko sredstev naj se nameni za financiranje dela narodnostnih programov iz sredstev državnega proračuna. Ta številka trenutno ni omenjena, po novem pa naj bi letna višina tega financiranja ustrezala osemim odstotkom zneska RTV-prispevka, zbranega v preteklem letu. Če bi zakon res potrdili letos, bi to pomenilo okoli 8,6 milijona evrov.