Najboljši tekmujejo za kapital in priseljence

Po zadnjem t. i. globalnem indeksu dobrega življenja Economist Intelligence Unit (EIU), ki ga pripravljajo pri eni najvplivnejših poslovnih revij The Economist, je v letu 2023 najboljše mesto za življenje Dunaj – pred Köbenhavnom, zadnja v top deseterici pa japonska Osaka. Primerjava obsega 173 mest v petih širokih kategorijah: stabilnost, zdravstvo, kultura in okolje izobraževanje in infrastruktura. Končna ugotovitev raziskave je, da v svetu glede na letni indeks vendarle obstaja razlog za »optimizem sredi nestabilnosti«.

»Lestvice izdelujejo urbanisti, arhitekti, sociologi, novinarji, meščani in ekspati na podlagi kriterijev, kot so: varnost, dostopnost in učinkovitost zdravstva in oskrbe, prometna infrastruktura, dostopnost raznolike ponudbe v kratki razdalji na različnih koncih mesta; povezanost z drugimi mesti in državami, poslovno-podjetniško okolje, kakovost zraka, razmerje med zelenimi in 'sivimi' površinami v mestu; zadovoljstvo prebivalcev mest,« našteva Nina Granda. Ti kriteriji omogočajo precej primerljive rezultate, dodaja, ki so podlaga za končne ocene.

Tako so avtorji poročila EIU Dunaj, denimo, označili za »neprekosljivo kombinacijo stabilnosti, dobre infrastrukture, močnega izobraževanja in zdravstvenih storitev ter obilice kulture in zabave«. Seveda ima življenje na Dunaju tudi pomanjkljivosti - ena od njih je, kot se je izkazalo, pomanjkanje večjih športnih dogodkov.