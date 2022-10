Kako so volili po posamičnih okrajih?

V prvem krogu predsedniških volitev je prvouvrščeni kandidat Anže Logar največ glasov osvojil v 63 od 88 volilnih okrajev, njegova izzivalka v drugem krogu Nataša Pirc Musar pa je zmagala v 24 okrajih. Edini kandidat, ki je v katerem od okrajev zabeležil več kot 50-odstotno podporo, je Vladimir Prebilič, ki je prepričljivo slavil v domačem Kočevju.

Logar, ki je po delnih neuradnih izidih po 99,99 odstotka preštetih glasovnicah z nedeljskih volitev dobil 33,96-odstotno podporo, je slavil v vseh osmih volilnih enotah. Najbolj prepričljivo zmago je dosegel v volilni enoti Ptuj, kjer je zanj glasovalo 39,5 odstotka volivcev. V volilnih enotah Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Center je medtem dobil približno deset odstotnih točk manj.

Odvetnici Nataši Pirc Musar, ki se bo s 26,86-odstotno podporo na ravni države z Logarjem pomerila v drugem krogu, pa je bilo največ, 28,5 odstotka volivcev naklonjenih v volilni enoti Ljubljana Center. Tu je bila razlika med prvo- in drugouvrščenima najbolj tesna, le 1,2 odstotne točke. Po drugi strani je bila razlika v deležu glasov med kandidatoma, ki sta se uvrstila v drugi krog, največja v celjski volilni enoti, in sicer 12,6 odstotne točke v prid Logarju.

Tretjeuvrščenemu Milanu Brglezu - na ravni države ga je volilo 15,4 odstotka volivcev - so največ glasov namenili v volilni enoti Postojna (19,7 odstotka), najnižjo podporo pa je zabeležil v volilni enoti Kranj, in sicer 12,4 odstotka.

Medtem je Vladimir Prebilič, ki ga je obkrožilo 10,66 odstotka volivcev, največjo podporo (17,71 odstotka) dosegel v volilni enoti Ljubljana - Bežigrad, kamor sodi tudi volilni okraj Kočevje. Tam je tamkajšnji župan prepričljivo zmagal, saj ga je izbralo kar 64,9 odstotka volivcev, in je edini kandidat, ki je v katerem od volilnih okrajev dobil absolutno, torej več kot 50-odsotno podporo.

Še najbolj se je temu približal Logar, ki sicer v nobenem od okrajev ni presegel meje 50 odstotkov, kolikor bi kandidat potreboval za izvolitev, je pa v okraju Škofa Loka II zanj glasovalo 49,1 odstotka volivcev. Več kot 45-odstotno podporo je dobil tudi v Litiji, Mozirju in v volilnem okraju Ptuj 1. Logar je sicer največ glasov med vsemi kandidati zbral v 63 od 88 volilnih okrajev.

Najnižjo podporo (13,1 odstotka) pa je Logar zabeležil v Kočevju, kjer so se sicer ob prepričljivi zmagi Prebiliča slabše odrezali vsi preostali kandidati, manj kot 20 odstotkov pa je zbral tudi v volilnem okraju Koper I.

Njegova protikandidatka v drugem krogu Pirc Musar pa je zmagala v 24 volilnih okrajih. Največ glasov so ji namenili v okraju Ljubljana Moste-Polje II, kjer je zanjo glas oddalo 37,3 odstotka volivcev. Sicer pa je med drugim zmagala še v drugih ljubljanski okrajih pa tudi na Primorskem, Zasavju, Jesenicah in Mariboru.

Manj naklonjeni so ji volivci - poleg kočevskega volilnega okraja - v Ribnici, kjer jih je zanjo glas oddalo 11,5 odstotka. Slabše se je med drugim odrezala v okrajih Škofja Loka II, kjer je prepričljivo zmagal Logar, Ajdovščini in Slovenskih Konjicah.

Večina najslabše v Kočevju

Pri preostalih kandidatih, ki se niso uvrstili v drugi krog, večje razlike v volilnem rezultatu po posameznih volilnih enotah ni bilo, so pa pri nekaterih večje razlike po posameznih okrajih.

Milana Brgleza je denimo največ volivcev, 25,3 odstotka, izbralo v volilnem okraju Koper I. Tam je premagal tudi Logarja, enako tudi v Izoli in okraju Hrastnik - Trbovlje, medtem ko je v Ribnici dobil le 5,5 odstotka glasov. Prebilič pa je ob rekordnem rezultatu v Kočevju najmanjšo podporo (5,3 odstotka) zabeležil v Pesnici.

Sabini Senčar, ki je na ravni države dobila 5,96-odstotno podporo, so bili najbolj naklonjeni na Jesenicah, kjer je zanjo glasovalo osem odstotkov volivcev, najmanj pa poleg Kočevja v Ribnici (2,6 odstotka).

Janez Cigler Kralj - volilo ga je 4,35 odstotka tistih, ki so v nedeljo oddali svoj glas - se je najbolje odrezal na Ravnah na Koroškem (9,8 odstotka), najslabše pa kot večina kandidatov v Kočevju in ljubljanskem okraju Ljubljana - Šiška II (1,75 odstotka).

V volilnem okraju Ljubljana Center pa je svoj najboljši volilni rezultat zabeležil Miha Kordiš, kjer ga je izbralo 7,6 odstotka volivcev. Najmanj naklonjeni pa so mu volivci v Kočevju in Ribnici (1,4 odstotka). Na ravni države je sicer glas zanj oddalo 2,8 odstotka volivcev, ki so se udeležili prve kroga volitev.

Tudi pri volilni udeležbi so razlike med posameznimi volilnimi enotami in okraji. Po podatkih po 99,99 odstotka preštetih glasovnic je po vsej državi na volišča prišlo 51,07 odstotka volilnih upravičencev, največ v volilni enoti Ljubljana Center (54,7 odstotka), najmanj pa v volilni enoti Ptuj (46,82 odstotki).

Med volilnimi okraji po volilni udeležbi izstopa Kranj III, kjer se je glasovanja udeležilo 60,34 odstotka volilnih upravičencev. Po drugi strani pa je v Piranu na volišča prišlo le 40,14 odstotka volivcev.