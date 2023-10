Kdo bo prevzel ministrstvo, naj bi bilo znano ta teden

Čeprav je predsednik vlade Robert Golob javno povedal, da bo nov minister za zdravje znan do konca septembra, kandidata še ni razglasil. Favoritinja za to mesto, državna sekretarka na ministrstvu dr. Valentina Prevolnik Rupel, se je zavila v molk.

Iskanje kandidatov, ki bi bili v teh časih pripravljeni prevzeti ministrsko palico, ni lahko. Vsak, ki pozna sistem, se namreč predobro zaveda teže bremen, ki ga čakajo. Za to mesto se je sicer ponudil zdravnik dr. Andrej Trampuž iz Berlina, a iz kabineta predsednika ni prejel odgovora. Prihajajo pa od tam signali o tem, da nov minister ne bi smel biti zdravnik.

Marko Jug, generalni direktor UKC, upa, da bo minister ali ministrica razumel edinstven položaj UKC v zagotavljanju oskrbe bolnikom in se trudil pomagati, kdorkoli že bo. FOTO: Jože Suhadolnik

To pomeni, da te funkcije ne bo prevzel direktor kliničnega centra, sicer travmatolog. Ta je za Delo dejal, da ima v UKC še veliko izzivov in dodal, da upa, da bo minister ali ministrica razumel edinstven položaj v UKC v zagotavljanju oskrbe bolnikom in se trudil pomagati, kdorkoli že bo.

Uradno ima premier Golob še izjemno malo časa, da najde nekoga, ki bo številnih neuspešnih poskusih zdravstvo ozdravil in izpolnil koalicijske zaveze s tega področja. Skladno z zakonom o vladi lahko prvi mož vlade resor ministra za zdravje, ki ga je prevzel 13. julija, začasno vodi največ tri mesece. Ob tem je treba vedeti, da mora njegov predlog potrditi tudi državni zbor, ki mu mora ostati na voljo tudi nekaj časa za zaslišanje kandidata.

»Če bo pametna, bo prevzela«

Od vodstva enega od zdravstvenih domov smo pretekli teden slišali, da bo, če bo pametna, Prevolnik Ruplova prevzela položaj. Že zdaj, ko je tam kratke čas kot državna sekretarka, se zadeve umirjajo in postavljajo v prave tirnice, poleg tega pozna sistem in so ji jasne številke, je slišati.

Podpirajo jo tudi vidni člani Strateškega sveta, a vprašanje, ali se bo pustila prepričati, da bo naredila tako pomemben korak, ki pomeni tudi bistveno življenjsko spremembo. Ko smo 13. septembra nakazali, da bi bila lahko v igri prav ona, je dejala, da vabila za prevzem vodilnega položaja, še ni dobila in da bi se o njem odločala, če bi ga. Ko smo jo o tem, če je vabilo morda že dobila in ali bo prevzela 'vajeti', prek esemesa vprašali preteklo sredo, nam še ni odgovorila.

Kakorkoli, po sporočilih iz kabineta predsednika naj bi bil naslednik Danijela Bešiča Loredana znan ta teden. Do takrat pa je vse samo ugibanje.