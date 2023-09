Ko ljudje prvič okusijo divjo hrano, dobijo divje oči

V nadaljevanju preberite:

Beti Burger se je z zeliščarko, nabiralko, geografinjo, raziskovalko Karmen Gajšek pogovarjala o tem, da se vse več ljudi obrača k prvinskosti, k naravi – predvsem prek kulinarike. Meni, da hrane živalskega izvora ne potrebujemo, ravno nasprotno, za zdravje je bolj koristno, da prehrana temelji na obilju rastlinstva, ki nam je na voljo. V njenem domačem okolju jo je fotografiral Črt Piksi.

Kljub kapitalističnemu ustroju družbe se vse več ljudi obrača k prvinskosti, k naravi. Zdi se ji, da je to nekakšna samodejna posledica prenasičenja z vsem. »Družba materializma je prišla do točke, ko je že skoraj vse dostopno in je vsega preveč. Zato je logično, da nekateri težijo k minimalizmu, celo askezi, to je upor proti ekstremnemu potrošništvu.«

Njena prehrana temelji na rastlinah. Mesa ne jé, druge živalske izdelke zgolj izjemoma. Sicer pa rastlinska hrana nekako najbolje ustreza njenemu telesu, pa tudi okolju in živalim. »Izkoriščati živali za našo prehrano se mi zdi nepotrebno, saj imamo toliko drugih prosto dostopnih virov, ki nas zares hranijo in na dolgi rok ne prinašajo tegob, povezanih s tako imenovanimi civilizacijskimi boleznimi.«

Kako pa odgovarja na očitke mnogih, da brez mesa ali mlečnih izdelkov ne dobimo ustreznih hranil? »To so globoko utrjena prepričanja, ki krojijo vsakodnevne navade. Morda izvirajo še iz časa, ko je bilo do mesa težko priti. Vendar danes tudi znanstvena dognanja jasno kažejo, kakšen vpliv imajo posamezna živila na telo. Če zmoremo vzgojiti ali pridobiti dobro zelenjavo, žita, stročnice in če poznamo še divje rastline, smo lahko v celoti preskrbljeni. Večje uživanje mesa in živalskih izdelkov dolgoročno prinaša tudi večje možnosti za srčne bolezni, zamaščenost žil, debelost ... Da ne govorimo o nepotrebnem trpljenju živali.«