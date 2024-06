Koalicija za sankcije, v Golobovem kabinetu zadržani

V nadaljevanju preberite:

Po priznanju Palestine v državnem zboru se je težišče razprave v domači politiki preneslo na vprašanje, ali naj EU oziroma Slovenija uvede sankcije zoper Izrael zaradi agresije v Gazi. Stranke vladne koalicije so se v predvolilni tekmi zavzele za sankcije, v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba pa je mogoče zaslediti odločno nasprotovanje sankcijam.

Po torkovem priznanju Palestine je Nataša Sukič, poslanka Levice in podpredsednica državnega zbora izjavila, da je čas za ostre diplomatske in ekonomske sankcije zoper Izrael in za popolni vojaški embargo zoper režim Benjamina Netanjahuja. Njen strankarski tovariš Luka Mesec, podpredsednik vlade in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pa je dodal, da so naslednji korak po priznanju gospodarske in diplomatske sankcije proti Izraelu, ki jih morata nemudoma uvesti tako Slovenija kot celotna EU.

Prejšnji teden je Glas ljudstva organiziral javno soočenje kandidatov in kandidatk za evropski parlament, ki so se ga udeležili predstavniki Gibanja Svoboda, Levice, SD, Vesne, liste Desusa in Dobre države, Zelenih Slovenije in stranke Nič od tega. Vsi prisotni, torej vse koalicijske stranke, so ostro obsodili ravnanje Izraela v Gazi in se zavzeli za sankcije proti Izraelu.

V Gibanju Svoboda so sankcije postavili med svoje cilje v prihodnjem mandatu evropskega parlamenta. Nosilka liste največje vladne stranke Irena Joveva nam je potrdila, da je »absolutno za« uvedbo sankcij zoper Izrael. Precej drugače pa o tem razmišljajo v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba.