Krivosodje je izraz za nepoznavanje dela sodstva

Prav poseben začetek sodnega leta je bil včeraj, predvsem zaradi menjave na čelu Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Medtem ko je Damijan Florjančič imel uvodno besedo, je poudaril, da pri ciljih, ki si jih je sodstvo postavilo za prihodnja leta, ne bo mogel sodelovati. Z današnjim dnem namreč odhaja v pokoj, mandat predsednika vrhovnega sodišča pa je zasedel dosedanji predsednik Miodrag Đorđević. Ko je Florjančič analiziral delo preteklih šestih let, je poleg uspehov nanizal tudi ključne neuresničene cilje, a je jasno poudaril, da je treba to v največji meri pripisati drugima vejama oblasti, zakonodajni in izvršilni. Med cilji, ki ostanejo nasledniku, so plače sodnikov, nova sodna palača v Ljubljani in tako imenovani enoviti sodnik.