Lojze Peterle poskuša reanimirati duha nekdanje SKD

Prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle, nezadovoljen s politiko v lastni stranki, kjer vodstvo zavrača sodelovanje s predsednikom SDS Janezom Janšo, je dobil od neparlamentarne stranke SLS v upravljanje blagovno znamko Slovenski krščanski demokrati (SKD). Peterle želi krščanskodemokratske vrednote negovati v okviru civilne družbe, zavrača pa možnost ustanovitve nove stranke.

Predsednik SLS Marko Balažic je z Lojzetom Peterletom, sicer članom NSi, podpisal sporazum, ki slednjemu dovoljuje uporabo imena SKD pri širjenju idej krščanske demokracije v slovenskem političnem prostoru. Ime SKD je bilo dolga leta deponirano pri SLS, zdaj pa ga bo Peterle pod imenom zavezništvo SKD uporabljal kot zasebnik. Sčasoma bi lahko zavezništvo SKD postalo društvo.

Balažic je pojasnil, da si želi, da bi se v civilni družbi odpirale teme, ki izhajajo iz tradicije krščanske demokracije. »Rad bi, da te teme spet pridejo v ospredje, ker so zdaj v polarizaciji, ki jo imamo, zapostavljene.«

Peterle, ki je SKD vodil od ustanovitve leta 1989 do združitve s SLS leta 2000, bo s somišljeniki iskal »naslednjo veliko slovensko zgodbo«. V času demokratizacije v osemdesetih letih sta bili to osamosvojitev in demokratizacija, kasneje sta bila velika cilja vstop v EU in zvezo Nato, zdaj pa smo »v vakuumu, ko nihče ne ve, kam bi šli«.

»Vse skupaj pa je komplementarno s prelomom generacij, o katerem smo govorili v SLS,« je še dodal Balažic. Pri tem velja spomniti, da je predsednik NSi Matej Tonin predlagal politično povezovanje nove generacije politikov na desni sredini, katerega rezultat naj bi bila močna skupna lista za evropske volitve. Tako SLS kot Logarjeva Platforma sodelovanja sta NSi zavrnili.

»Zaskrbljen sem zaradi situacije v Sloveniji, v katero se vrača koncept sovražnika, namesto da bi se krepilo sodelovanje,« je dejal Peterle, ki je prejšnji mesec na kongresu NSi menil, da je potrebnega več sodelovanja na desni sredini, vključno s spravo z Janezom Janšo. »Če smo odlično delali v več Janševih vladah, ne vidim potrebe, da bi bili v opoziciji njegov glavni kritik,« je bil kritičen do vodstva NSi.

Peterle zatrjuje, da ne ustanavlja nove stranke, želi pa z zavezništvom SKD prispevati k povezovanju krščanskodemokratskih sil. Tudi Logarjeva platforma išče odgovore na vprašanja prihodnjega razvoja države, a bistvo Peterletove reanimacije SKD je poudarjanje krščanskodemokratskih vidikov pri razvojnih vprašanjih.

Peterle tudi ne izključuje možnosti povezovanja sil na desni sredini pred evropskimi volitvami. Neuradno pa je iz NSi slišati, da je Peter Gregorčič na čelu liste SLS del Janševega načrta, da se onemogoči, da NSi dobi evropskega poslanca.