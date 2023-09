Luka Svetina umaknjen z vodenja Odmevov

»Danes me je v.d. odgovorne urednice obvestila, da name ne računa več kot voditelja Odmevov, ostajam pa del info programa,« je tvitnil novinar in voditelj na TV Slovenija Luka Svetina, ki je kot novi voditelj Odmevov nastopil pred slabim letom.

Začel je 28. septembra lani, pred tem je deloval pri Sportklubu, Novi24TV in Domovini. Njegov prihod na TVS so sicer spremljale mnoge polemike.

»Hvala prejšnjemu vodstvu za priložnost in Rosviti Pesek za pomoč. Svoje novinarsko poslanstvo bom še naprej opravljal po svoji vesti in stremel k objektivnosti,« je še zapisal.

Novica sledi drugim o kadrovskih menjavah iz zadnjih dni, zatem ko je vršilec dolžnosti direktorja TV Slovenija postal Andraž Pöschl, vršilka dolžnosti urednice informativnega programa 1. programa TV Slovenija pa – po odstopu Jadranke Rebernik – Polona Fijavž.

Vršilka dolžnosti za uredništvo notranjepolitičnih in gospodarskih oddaj je postala Nataša Rijavec Bartha, za zunanjepolitično redakcijo pa Marta Razboršek.

Umik Svetine sledi včerajšnjim novicam o menjavah pri vodenju tedenske oddaje Arena, od katere sta se morala posloviti Igor Pirkovič in Vida Petrovčič, ter menjavi pri vodenju in urednikovanju TV Dnevnika, od koder se bo morala posloviti Valentina Plaskan, ki je na RTV Slovenija prestopila s Planet TV lani.