Menjava na čelu RTV Slovenija verjetno šele avgusta

Potem ko je svet RTV Slovenija za člana uprave imenoval pravnika Andreja Trčka, ki je na RTV Slovenija zaposlen že 17 let, in direktorja Kina Šiška Simona Karduma – od 13 navzočih članov sta oba prejela 12 glasov –, so se zvrstile čestitke. A z nekoliko grenkim priokusom, saj še vedno ni povsem jasno, kdaj bodo mandat nastopili. Da še nimajo pooblastil, je poudaril tudi predsednik uprave Zvezdan Martić, ki je omenjena med sedmimi prijavljenimi predlagal v imenovanje.

Novela zakona o RTV Slovenija namreč določa, da je uprava štiričlanska. Mandat pa bo lahko nastopila šele – to je tudi mnenje odvetniške družbe Čeferin in partnerji –, ko bo imenovan delavski direktor in bo torej v celoti popolnjena. Zaposleni ga bodo volili prihodnji torek, 25. julija, a skoraj vsi sogovorniki pričakujejo, da bodo morali v času počitnic še v drugi krog, ki bo 16. avgusta.

Za to mesto se potegujejo predsednik sveta delavcev Robert Pajek, športna novinarja Urban Laurenčič in Franci Pavšer ter voditeljica TV Dnevnika Jasmina Jamnik.

Do nastopa uprave na čelu RTV Slovenija torej ostaja trenutno odsotni v. d. generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough, zoper katerega je svet že sprožil postopek razrešitve, v katerem mu očitajo nespoštovanje sklepa o zagotovitvi ustrezne strokovne pravne pomoči svetu, nakupe grafik, zaposlovanje novih sodelavcev v času tekočih poslov ter prodajo delnic Eutelsat Communications.

Ali ga bodo razrešili, pa je torej odvisno od tega, ali bodo zaposleni na volitvah tekli drugi krog, saj se bodo vsi roki vročanja z javnim naznanilom in nato za odgovor iztekli šele konec meseca. Sejo sveta bi predsednik sveta »Goran Forbici «»lahko sklical šele na začetku avgusta.

In če bi se tudi takrat nadaljevala usklajenost v sicer 17-članskem svetu zavoda, je jasno, da bi vršilec dolžnosti do nastopa mandata uprave postal Zvezdan Martić, ki se je že jasno opredelil do svojih prvih korakov. Napovedal je, da se bo najprej lotil preverbe spornih potez še aktualnega vodstva, vključno z opomini pred odpovedjo delovnega razmerja, ki jih je prejelo 38 zaposlenih, nova uprava pa bo čim prej objavila tudi razpise za ostala delovna mesta, ki so vezana na novo organizacijo javne radiotelevizije, in končala stavko.

Da gre za logične korake, sta v svojih izjavah dala vedeti tudi Trček in Kardum, ki naj bi bila v upravi delovala na področju prava in tehnike ter področju ustvarjanja, nato pa je po njunem mnenju nujno, da se RTV Slovenija začne ukvarjati z razvojem. »Ukvarjati se moramo s problemi ljudi, ne pa samo sami s sabo kot do zdaj,« je dejal Trček.