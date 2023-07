Novinarski sindikat: Gre za zavajanje delavk in delavcev v javnem zavodu

»Vsak, ki ima socialni čut, bi moral dogovoru ploskati,« je včeraj na seji sveta ocenil predsednik sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije Tom Zalaznik, ki je z v. d. generalnega direktorja Andrejem Grahom Whatmoughom sam sklenil kolektivni dogovor, ki med drugim daje temu sindikatu nekakšen veto pri morebitnih odpovedih delavcu iz poslovnih razlogov in iz razloga nesposobnosti ter tudi pri vseh splošnih aktih, s katerimi se delavci ne strinjajo in bi spremembe pomenile poslabšanje delovnopravnega položaja delavcev.

»Gre za zavajanje delavk in delavcev v javnem zavodu, saj so nekatere določbe kolektivnega dogovora v nasprotju z obstoječima zakonoma, ki urejata delovna razmerja in soupravljanje, zaradi česar jih bo po naši oceni nemogoče uveljavljati na sodišču, če bi do tega prišlo,« pa sta se danes po preučitvi dogovora odzvali Helena Milinković, predsednica Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija, in Alenka Potočnik, predsednica Sindikata novinarjev Slovenije.

Ta dogovor je po njihovi oceni v nasprotju z 10. členom zakona o delovnih razmerjih, 21.b členom ZRTVS-1B ter 38. in 84. členom Statuta RTVS, kar pomeni, da gre za zavajanje delavk in delavcev s pravicami, ki jih njihovi zastopniki nimajo.

Opozorili so še na izključevanje kritičnega novinarskega sindikata iz socialnega dialoga – v nasprotju z omenjenim sindikatom in tudi sindikatom kulturnih in umetniških ustvarjalcev, ki na koncu dogovora sicer ni podpisal, o pogovorih sploh ni bil seznanjen.

»Kolektivni dogovor tako ne pomeni krepitve vloge sindikata pri varovanju pravic delavcev, temveč bo povzročal kolizijo in zmedo v sedanji ureditvi in stanju socialnega dialoga, svetu delavcev pa otežil soupravljanje. Uvaja namreč paralelni sistem kolektivnih dogovarjanj in delavskega zastopanja, njegove določbe spreminjajo vlogo in način odločanja v razmerjih med upravo, sindikati in svetom delavcev ter tudi Svetom RTV Slovenija,« sta še zapisali Helena Milinković in Alenka Potočnik ter ocenili, da se s tem dogovorom formalizira izključevanje v socialnem dialogu in soupravljanju.

Njegova vsebina po njuni oceni tudi ne sodi med tekoče posle, kot so opredeljeni v prehodni določbi novele zakona o radioteleviziji, na kar kaže tudi to, da je pravzaprav namenjen prihodnjemu vodstvu, saj se bo začel izvajati 1. septembra 2023 in naj bi veljal dve leti.

V novinarskih sindikatih prihodnje vodstvo javne radiotelevizije pozivajo k reviziji socialnega dialoga v zadnjih dveh letih in sanaciji nepravilnosti.