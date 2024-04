Na evropske volitve še en novinar

Zunajparlamentarna upokojenska stranka bo jutri predstavila listo kandidatov za junijske volitve v evropski parlament. Desus bo po neuspelih pogovorih s kočevskim županom Vladimirjem Prebiličem, ki gre na volitve skupaj s stranko Vesna, predstavil skupno listo, ki so jo oblikovali z drugo zunajparlamentarno stranko Dobra država.

Nosilec liste bo Uroš Lipušček. Bil je med drugim dopisnik RTV Slovenija iz New Yorka, do leta 2002 je bil odgovorni urednik informativnega programa RTV, po upokojitvi pa je več let preživel na Kitajskem.

Na listi bo tudi Drago Bulc, novinar, ki je na nacionalki pokrival področje turizma, znani ekonomist Bogomir Kovač ter med drugim svetovalka na ministrstvu za zdravje Natalija Tripković, magistrica upravnih ved, ki je bila v preteklosti med drugim zaposlena v kabinetu predsednika vlade ter ministrstvu za finance.

Jelinčiča Bruselj ne zanima

Iz neparlamentarne stranke SNS Zmaga Jelinčiča pa so sporočili, da so se odločili za prekinitev vseh aktivnosti, ki so povezane z evropskimi volitvami. »V tem tekmovanju za dobre plače in svoje kandidatne liste za evropske volitve (rok za to poteče 9. maja, op. p.) ne bomo vložili. Še več, volitve v evropski parlament bodo bojkotirali. Naloga Slovenske nacionalne stranke je skrb za domovino, lasten narod in državo, za ohranitev samostojnosti, neodvisnosti in suverenosti. Dolžni smo svojim rojakom in zanje bomo sodelovali na volitvah v državni zbor čez dve leti. Takrat pa bomo sploh videli, kakšna bo, če še bo, Evropska unija, kakšna bo geopolitična situacija v Evropi in v svetu in v teh okvirih delovali v dobro Slovencev,« so sporočili iz SNS.