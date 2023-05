Na vzhodu države težave zaradi poplav in plazov, na pomoč prihajajo vojaki

Po obilnem deževju, ki je te dni zajelo državo, Arso opozarja na povečano možnost zemeljskih plazov, v Podravju še vedno velja rdeče hidrološko opozorilo. Po dosedanjih podatkih centra za obveščanje se je zvečer in ponoči sprožilo 68 plazov, aktiviranih je bilo 187 gasilskih enot. Zaradi zemeljskih plazov je na območju Šentilja, kjer tudi pričakujejo pomoč Slovenske vojske, ogroženih najmanj 12 hiš, do mnogih dostop ovirajo zasute ceste.

V zadnjih 12 urah so po podatkih centra za obveščanje gasilci pomagali odpravljati posledice obilnega deževja na območjih regijskih centrov za obveščanje Ptuj, Maribor, Celje, Murska Sobota in Novo mesto. Centri za obveščanje so zabeležili kar 325 dogodkov, aktiviranih je bilo 187 gasilskih enot.

Gasilci so izčrpavali meteorno vodo iz večinoma kletnih prostorov stanovanjskih in drugih objektov, čistili prepuste, odstranjevali zaradi razmočenosti tal podrto drevje, v objekte so nameščali potopne črpalke ter s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte. Meteorne vode so zalile tudi več cestišč, ponekod so objekte ogrožali tudi narasli vodotoki. Poplavlja reka Ščavnica, narasle so Mura, Pesnica in Dravinja, poplavljajo tudi posamezni manjši vodotoki, razlivajo se Krka, Kolpa in Lahinja. Po napovedih naj bi Kolpa največji pretok dosegla predvidoma davi.

Zaradi plazov in poplav je oviran tudi promet na številnih cestah, kažejo podatki na spletni strani promet.si. Na mejnem prehodu Zavrč zaradi nevarnosti plazenja promet poteka enosmerno, zaradi poplavljenih cestišč so na posameznih območjih zaprte ceste Smednik–Kostanjevica, Videm–Radenci, Jurovci–Leskovec. Popolna zapora ceste zaradi zemeljskega plazu je tudi na cesti Maribor–Pernica, med Malečnikom in krožiščem pri avtocestnem priključku Pernica, ter na cesti Zgornja Kungota–Plač, pri Podigracu.

Po podatkih Arso, je v zadnjih 12 urah v nekaterih krajih na vzhodu države padlo med 40 in 50 mm dežja, največ na postaji Kadrenci, 48,5 mm, od tega približno 30 mm v zadnjih štirih urah.

Kot je v torek zvečer pojasnila vodja Civilne zaščite Šentilj Valentina Ošlovnik, je bilo ogroženo celotno območje Šentilja, najhuje pa je bilo od Dobrenja do Štrihovca in od Zgornje do Spodnje Velke. Iz ene hiše so morali izseliti ljudi, saj je tam zaradi polzeče hribine postalo prenevarno.

Ponoči bo sicer dež po napovedi Arsa oslabel in ponekod prehodno tudi ponehal. Čez dan bo oblačno, občasno bo v notranjosti še rahlo deževalo. Oblačno bo tudi v četrtek, a povečini suho. V petek se bodo popoldne in zvečer pojavljale posamezne krajevne plohe. V soboto pa bo nekaj več sonca, a bodo možne krajevne plohe. Bo pa topleje, napovedujejo meteorologi.