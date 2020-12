Marija Magajne: Poročil o neželenih stranskih učinkih cepiva še ni

Marija Magajne poziva k cepljenju. FOTO: Močnik Blaž

Cepljenje proti koronavirusu v Domu starejših občanov Fužine. FOTO: Blaž Samec/Delo

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne je poudarila, da je cepljenje lepo sprejeto in se zahvalila vsem, ki so pripomogli k začetku cepljenja. Poleg oskrbovancev v domovih starejših občanov se je cepilo tudi več delavcev v domovih starejših občanov in bolnišnicah. Marija Magajne je zatrdila, da informacij o neželenih stranskih učinkih cepiva ni, »mogoče pa jih bomo še dobili.«Prva pošiljka cepiva je že skoraj porabljena. Druga pošiljka bo namenjena delavcem v zdravstvu, je pojasnila; kljub razmeroma nizkemu zanimanju za cepljenje med zaposlenimi v zdravstvu pa cepljenje zanje ostaja prostovoljno.Kdaj bi posamezniki lahko bili na vrsti za cepljenje, bodo lahko zvedeli pri svojih osebnih zdravnikih. Osebni zdravniki so tisti, ki morajo poskrbeti, da bodo cepivo prejeli najbolj ogroženi deli prebivalstva. Cepivo bo na voljo širši populaciji nekje proti koncu prvega četrtletja, predvideva državna sekretarka in poziva vse, naj se cepijo, čim bo to mogoče.V preteklem tednu so se ljudje nad pričakovanji udeležili množičnega testiranja, odkritih je bilo nekaj sto okužb, ki sicer ne bi bile prepoznane, je pojasnila. Do konca leta se bo mogoče testirati na dveh lokacijah v Ljubljani, jutri in v sredo pa tudi po več drugih krajih po državi. Podatki o mestih in urnikih testiranja so objavljeni na spletni strani ministrstva za zdravje.Kljub hitrim testom in skorajšnjemu cepljenju je nevarnost okužbe še vedno prisotna, zato se je potrebno še vedno držati vseh higienskih ukrepov. V nedeljo je bilo sicer opravljenih 1976 testov, potrjenih pa 517 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 30 okuženih oseb , je na twitterju sporočila vlada. Delež pozitivnih testov je bil 26,2-odstoten. Hospitaliziranih je bilo 1221 bolnikov, od tega jih je bilo na intenzivni negi 207, je pojasnila namestnica vladnega govorca. Največ okužb glede na število prebivalcev ima še vedno posavska regija.