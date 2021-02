Slovenska konzularna služba še vedno odsvetuje potovanja

Inšpektorji na izletniških točkah zabeležili le nepravilno nošnjo maske



Domnevno kršitev vladnih odlokov prijavilo več kot 80 občanov

V Sloveniji so včeraj s PCR-testi in hitrimi antigenskimi testi potrdili 1267 novih okužb. Bolnišnično oskrbo danes potrebuje manj kot tisoč (natančneje 989) covidnih bolnikov, 165 pa jih zdravijo na oddelkih intenzivne terapije. Ukrepe, ki bodo v državi veljali prihodnji teden , bodo po današnji seji vlade ob 15. uri predstavili predsednik vladeter podpredsednikainVlada je na včerajšnji seji že sprejela nekatere ukrepe, je povzela vladna govorka. Do 12. februarja veljajo nekatere spremembe pri vstopu v državo – do takrat bodo lahko v državo brez negativnega testa in karantene vstopale le osebe, ki sodijo med deset (in ne več trinajst) izjem. Če se bodo želeli izogniti karanteni, bodo morali odslej negativni test ob vstopu v Slovenijo predložiti tudi dnevni migranti. Test ne bo smel biti starejši od sedmih dni.​so na dopoldanski novinarski konferenci sodelovali vodja Konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje zadeveiz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije. Novinarsko konferenco si lahko ogledate tukaj:Slovenska konzularna služba še naprej svetuje, da se potovanjem odpovemo oziroma jih prestavimo na poznejši čas, je povedal Andrej Šter. Razmere niso ugodnejše, kot so bile pred tednom, mesecem oziroma lani, številne države pa omejujejo vstope in izstope. Brazilija, denimo, je za velik del Južne Amerike destinacija, od koder se potuje v druge države regije, a je tovrsten tranzit onemogočen od 1. februarja. Kdor trenutno potuje na ta način, bo lahko »dolgo časa ostal, kjer je,« je povedal Šter. Prav tako se bodo drugače morali znajti tisti, ki so trenutno v Združenem Kraljestvu in imajo tranzit preko Frankfurta. Nemčija namreč ne omogoča več tranzitnega potovanja iz Združenega Kraljestva.Slovenska konzularna služba se trenutno ukvarja z osebami, ki morajo potovati iz zdravstvenih, študijskih, nujnih osebnih ali nujnih poslovnih razlogov. Povedal je tudi, da se je več manjših skupin soočilo s težavami pri potovanjih (čez lužo), navedel je primer potovalcev, ki so želeli na Zanzibar, njihovo potovanje pa se je zaradi neizpolnjenih pogojev zaustavilo že na izhodih točkah Unije. »Za tistega, ki trži takšno storitev, je pomembno samo, da proda. V dveh primerih so se morali potniki še isti dan vrniti domov,« je povedal. Kar zadeva potovanja letos poleti, je nemogoče napovedati, ali bodo ta mogoča, je pa Šter izrazil upanje, da bo dopustniška sezona nekoliko razbremenjena.»Skupno število opravljenih nadzorov inšpekcijskih organov, določenih za nadzor v PKP7, je bilo v odbodbju od 25. do 31. januarja 3633. Izrečenih je bilo 33 prekrškovnih sankcij, 335 opozoril po Zakonu o prekrških in 101 upravni ukrep,« je povedala Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata. Zdravstveni inšpektorat je od tega opravil 1077 nadzorov. Na osmih izletniških točkah, kjer so bili prisotni inšpektorji minuli konec tedna, drugih kršitev kot nepravilne nošnje maske niso ugotovili. Napovedala je poostren nadzor, ki ga bodo konec tedna izvajali zdravstveni inšpektorat, inšpektorat za infrastrukturo in policija na smučiščih v tako imenovanih rdečih regijah.Inšpektorji zdravstvenega inšpektorata so doslej opravili nadzor na 95 cepilnih mestih. V zadnjem sklopu nadzorov so ugotovili nepravilnosti pri cepljenju pri osmih izvajalcih cepljenja. Cepljeni so bili posamezniki, ki ne sodijo na prednostne sezname. Skladno z nacionalno strategijo je bilo izvedenih izvedenih skoraj 99 odstotkov cepljenj.V zadnjih sedmih dneh, od četrtka, 28. januarja do vključno srede, 3. februarja, so policisti ob opravljanju rednih nalog iz svoje pristojnosti opravili še preko 16.000 nadzorov izvajanja vladnih ukrepov, je povedal Tomaž Pečjak. Nekatere nadzore so opravili tudi po 86 prijavah občanov. O samo dveh kršitvah so obvestili zdravstveni inšpektorat. Policisti so med drugim intervenirali v prostoru zaprte gostilne na območju Celja, kjer se je družilo petnajst oseb.