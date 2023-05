Ob izteku praznikov povečan promet in kaplje z neba

Ob mednarodnem prazniku dela, 1. maju, je v Sloveniji dela prost dan tudi današnji 2. maj. Prvomajske praznike, ki so skupaj z vikendom postregli z več prostimi dnevi, so mnogi izkoristili za krajše počitnice. Ob izteku praznikov in šolskih počitnic, saj se šolarji v sredo vračajo v šolske klopi, je tudi danes na cestah pričakovati povečan promet.

Trenutno je zaradi nereče na dolenjski avtocesti je oviran promet med predoroma Debeli Hrib in Mali Vrh proti Novemu mestu.

Dan bo oblačen in občasno deževen, sporoča Arso. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Ponoči bo dež slabel in do jutra večinoma ponehal.

1. maj je minil v znamenju opozoril na pomen delavskih pravic

Slovenija je edina država v EU, ki praznik dela obeležuje z dvema dela prostima dnevoma. Leta 2012 je takratna vlada ob ukinitvi 2. januarja kot dela prostega dneva v predlogu varčevalnega zakona predlagala tudi ukinitev dvodnevnega praznovanja praznika dela, a so sindikatu temu nasprotovali. Kot dela prost dan je bil tako ukinjen le 2. januar, ki pa ga je državni zbor konec leta 2016 vrnil na seznam dela prostih dni.

Praznik dela, 1. maj, je sicer minil v znamenju opozoril na pomen delavskih pravic, solidarnosti in zahtev po dostojnem plačilu za opravljeno delo. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici zapisala, da moramo praznik dela praznovati z zavedanjem in odgovornostjo, da moramo naposled urediti področje dela tako, da bo ljudem omogočalo dostojno, človeka vredno življenje - tako v času delovne aktivnosti kot tudi po upokojitvi.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je izpostavila pomen boja za delavske pravice in za dostojno delo. Premier Robert Golob pa je poudaril, da je blaginja, ki nam jo prinaša gospodarska rast, sad prizadevanj vseh nas. Zato je prav, da se izboljšuje položaj vsakega posameznika, ki tako ali drugače sodeluje v verigi delovnih procesov.