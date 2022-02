Od jutri na ogled razstava o taljenju Triglavskega ledenika

V ponedeljek, 7. februarja, se bo pred Moderno galerijo v Ljubljani odprla potujoča razstava na prostem z naslovom Triglavski ledenik nekoč in danes. Po tednu dni, 14. februarja, se bo preselila v središče Maribora, na Ulico škofa Maksimilijana Držečnika,

Fotografsko potovanje skozi čas

in nato 21. februarja še v Mojstrano, pred Slovenski planinski muzej. Razstava je del projekta Misija: Triglavski ledenik v Peking, s katerim soorganizatorja Olimpijski komite Slovenije in Pivovarna Laško Union želita ozaveščati o posledicah podnebnih sprememb za naše življenje in zimske športe ter o pomenu ledenikov . Prav taljenje ledenikov je eden najvidnejših pokazateljev segrevanja ozračja v Sloveniji.

Na razstavi bo 12 svetlobnih vitrin, ki prikazujejo posnetke in dejstva o spreminjanju Triglavskega ledenika od leta 1897 do danes. Od leta 1976 strokovnjaki Agencije Republike Slovenije za okolje Triglavski ledenik redno spremljajo in dokumentirajo.

Kot so sporočili iz Pivovarne Laško Union, ki je pobudnik projekta, je razstava zasnovana kot fotografsko potovanje skozi čas, ki prikazuje delež pokritosti ledeniškega površja na Triglavskem ledeniku s snegom skozi leta. Vsebino v slikah in opisih je prispeval Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Tamkajšnji strokovnjaki opozarjajo, da Triglavski ledenik danes nima več vseh ledeniških značilnosti, kot so ledeniške razpoke in premikanje, zato lahko o njem govorimo le še zaradi njegove preteklosti.

V Mojstrano tudi Toli

Razstava bo pot končala pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani, kamor bosta soorganizatorja projekta po zaključku zimskih olimpijskih iger v Pekingu prepeljala staljeni vzorec Triglavskega ledenika – Toli in bo v obliki staljene ledeniške vode postal del stalne razstave muzeja.

Spomnimo, delček vzorca Triglavskega ledenika, ki so ga za dodatne raziskave slovenskih ledenikov vzeli strokovnjaki lani novembra, je tik pred otvoritvijo olimpijskih iger prispel na cilj v Peking. postavili so ga v posebno hladilno vitrino, kjer se zdaj pred očmi globalne olimpijske javnosti postopoma tali v ledeniško vodo in simbolno ponazarja taljenje svetovnih ledenikov.