Odhodi radiologov ogrožajo neprekinjeno zdravstveno varstvo

Na radiologiji v Splošni bolnišnici Celje so zasuti z izvidi, ki jih morajo odčitati, pacienti pa nanje čakajo nerazumno dolgo. Izvidi so se začeli kopičiti, ko je vodstvo bolnišnice zaradi nepravilnosti razrešilo predstojnika radiološkega oddelka Dušana Ačkuna. Ta je nato dal odpoved. Za njim sta odpoved dala še dva, to pa načrtujejo še najmanj trije. Zaposleni trdijo, da odhajajo zaradi katastrofalnih odnosov v bolnišnici, direktor Dragan Kovačić pa pravi, da je to sistemski problem, saj radiologov ne morejo toliko plačati kot zasebniki.

Zaposleni na oddelku opozarjajo, da odhodi radiologov pomenijo za paciente katastrofo. S tem se strinja tudi direktor Kovačić: »To je huda grožnja za neprekinjeno zdravstveno varstvo. Recimo, da na urgenco pripeljete otroka, ker ga boli trebuh. Da bi ugotovili, kaj mu je, mu ne bomo mogli narediti ultrazvoka, ker ne bo radiologa, ampak mu bomo opravili CT. Kar je grozno, da otroka izpostavljaš sevanju, ker se zdravniki ne znamo zmeniti, kako bomo zagotavljali 24-urno službo!«