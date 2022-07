Okuženih vse več, ukrepi še nespremenjeni

Okužb s covidom-19 je vse več, varni niso niti polno cepljeni, veljavni pa ostajajo le osnovni zaščitni ukrepi. Če bodo v zvezi s tem kakšne spremembe, bo znano po današnji tiskovni konferenci, na kateri bodo predstavniki ministrstva za zdravje na čelu z ministrom Danijelom Bešičem Loredanom in predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) predstavili vlogo ministrstva pri obvladovanju epidemije covida-19.

Člani nove delovne skupine za spremljanje gibanja sars-cov-2, ki jo vodi epidemiolog Mario Fafangel, so se prvič sestali v ponedeljek. O ukrepih menda (še) niso razpravljali, čeprav se razmere zaostrujejo. Število okužb se povečuje, a so zapleti in težji poteki bolezni redkejši, zato delovna skupina še vztraja pri scenariju A oziroma pri osnovnih in neobveznih priporočilih, kot so cepljenje, maske, zračenje, izolacija.

Toliko okužb kot v ponedeljek je bilo nazadnje potrjenih pred skoraj tremi meseci, a je bilo takrat v bolnišnicah zaradi covida-19 veliko več ljudi: 19. aprila je bilo potrjenih 2161 okužb, v bolnišnicah se jih je zdravilo 271, 4. julija pa je bilo potrjenih 1815 okužb, v bolnišnicah pa je bilo 105 obolelih.

Matjaž Leskovar, višji znanstveni sodelavec na Institutu Jožef Stefan, je že pred dnevi optimistično ocenil, da bo število pozitivnih naraslo na več tisoč, a da v bolnišnicah ne bo nič hujšega in dodatni ukrepi ne bodo potrebni. »Slabše ko bo poletje, boljša bo jesen zaradi prekuženosti.«

Foto: Infografika Delo

Igro prevzel omikron

Med 37.843 vzorci iz let 2021 in 2022 so v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano dokazali že 203 različice virusa sars-cov-2, vključno s podrazličicami omikron, delta in alfa. V zadnjem obdobju, od 18. 6. 2022 do 24. 6. 2022, so uspešno sekvencirali genomska zaporedja 111 vzorcev: v vseh je bila prisotna različica omikron!

Alojz Ihan, tudi član nove delovne skupine, je za Delo zapisal, da je omikron s svojim blažjim potekom bolezni in eksplozivnim širjenjem povsem prevzel epidemijsko igro.

Številne podrazličice omikrona so po Ihanovem mnenju tudi znak, da je začel virus zaradi svojega prevelikega uspeha motiti samega sebe in se mora s spremembami izogibati samemu sebi. »Omikron si s pohlepno slo po pospešenem širjenju od človeka do človeka ustvarja lastno ekološko katastrofo, s katero sam sebe sili v nenehne spremembe, sicer ne more preživeti. Zato vedno nove omikronske 'serijske številke' – in še več jih bo. Najnovejša 'modela' BA.4 in BA.5 sta, na primer, pri imunološkem pobegu od prejšnjih podrazličic tako uspešna, da brez težav lahko okužita prebolevnika z BA.1 ali BA.2 komaj mesec dni po preboleli bolezni. Novejše študije kažejo, da po prebolevanju okužbe z BA.1 ali BA.2 samo dvajsetina protiteles deluje tudi proti BA.4 ali BA.5.«

Zaradi visokih temperatur pa se je v ponedeljek spremenil urnik testiranja na vstopni točki Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana na parkirišču P+R Stanežiče. Sprejem za testiranje s hitrimi antigenskimi testi je od ponedeljka do sobote od 7. do 10. ure. Naročanje na testiranje​ HAT ni potrebno, na odvzem PCR-brisa pa pacienta naroči izbrani osebni zdravnik.