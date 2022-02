Orbán in Janša se vmešavata v predvolilni kampanji

V nadaljevanju preberite:

Poleg podpisa sporazuma o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju v Prekmurju in Porabju sta predsednika vlad Slovenije in Madžarske, Janez Janša in Viktor Orbán, v Lendavi izrazila prepričanje, da bosta njuni stranki, SDS in Fidesz, sicer trdni politični zaveznici, zmagali na aprilskih parlamentarnih volitvah v obeh državah. Janša si je privoščil tudi kritiko združene madžarske opozicije, ki se zoperstavlja Orbánu.