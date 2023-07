Orodje za pravičnejšo porazdelitev skrbi

V nadaljevanju preberite:

Določanje preživnine za otroka je v postopkih razhodov staršev pogosto mučno. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ugotavljajo, da se zneski še vedno postavljajo zelo arbitrarno in pogosto prenizko. Zato so pripravili preživninski kalkulator, ki je sicer informativne narave in nima dokazne vrednosti v konkretnih procedurah, v pripravi pa je še kompleksnejši kalkulator za strokovno javnost.

Kakšni so minimalni življenjski stroški za otoka?

Kako so jih določili?

Kakšni koraki so še v pripravi?