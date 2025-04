Po devetih letih v Sloveniji manj bolniške odsotnosti

V nadaljevanju preberite:

»Leta 2023 nas je bilo nekoliko manj, postali smo še malo starejši, bolj delovno aktivni, a manj izobraženi. Nekoliko smo shujšali, bili manj bolniško odsotni in malo večkrat uporabili pomoč na domu. Dosegli smo večjo odzivnost in udeležbo v državnih presejalnih programih ter nižjo pojavnost klopnega meningoencefalitisa,« so na NIJZ strnili posodobljene podatke o zdravju prebivalcev v slovenskih občinah.

»V desetih letih spremljanja podatkov ponovno potrjujemo že znan trend porazdelitve med zahodom in vzhodom, ki nakazuje, da je zdravje prebivalcev na zahodu države v povprečju boljše kot na vzhodu. Praviloma so bolj zdravi prebivalci v občinah, ki so razvojno in ekonomsko močnejše ter demografsko mlajše in bolj izobražene,« pravi Victoria Zakrajšek, vodja Oddelka za razvoj programov za varovanje in krepitev zdravja na NIJZ. Bolje je v občinah Gorenjske, Goriške in osrednje Slovenije. Slabše od povprečja v Sloveniji so občine v Prekmurju, na Koroškem in v Posavju.