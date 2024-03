Po Kosovu tudi na Nizozemskem konflikti s podrejenimi

V nadaljevanju preberite:

Da se dogajajo zapleti na slovenskem veleposlaništvu v Haagu na relaciji veleposlanik Jožef Drofenik in lokalno zaposlena oseba, so nam potrdili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Dodali so, da so prijeli prijavo, ki se nanaša na delovanje veleposlaništva v Haagu.

Lokalno zaposlena je bila najprej angažirana za delo na področju kulture in zaposlovanja. Veleposlanik Drofenik pa ji je po prihodu konec leta 2022 naložil, da se ukvarja z delovanjem Meddržavnega sodišča in tudi Mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu. V okviru tega je izvajala tudi lobiranje za Beti Hohler, ki je bila decembra lani izvoljena za sodnico na mednarodnem kazenskem sodišču. Po tem pa je sledil preobrat, veleposlanik Drofenik ji je prepovedal delo na mednarodnopravnem področju, zdaj pa ji ne želi podaljšati pogodbe o zaposlitvi.