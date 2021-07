Odbor pritrdil kandidaturi Andrijaniča, sledi glasovanje v državnem zboru

»Ostajam podpornik aktualne vlade, ne bom pa podprl ideje ministrstva o digitalni preobrazbi,« je izpostavil Polnar. S tem so se zaostrila ugibanja glede uspeha imenovanja novega ministra. FOTO: Blažž Samec

Vloga ministra bo usklajevalna

Jani Möderndorfer je presenečen, da bo predsednik vlade nekaj mesecev pred koncem mandata imenoval novega ministra brez listnice. FOTO. Leon Vidic/Delo

Polnar kandidata ne bo podprl

Opozicija ne podpira legitimnosti vlade

Dejan Kaloh je v imenu stranke SDS podprl kandidata za ministra in izpostavil zaupanje, da lahko ta izvede digitalno preobrazbo pri nas. FOTO: Osebni arhiv

Z imenovanjem ministra že danes zamujamo

Andrijanič navaja rešitve, ki jih je mogoče uvesti že v pol leta. V tem smislu izpostavlja ustanovitev predstavništva v Silicijevi dolini in vzpostavitev državnih mobilnih aplikacij. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V državnem zboru je od osme ure potekala predstavitev kandidata za ministra za digitalno preobrazbo. Ta je na izredni seji odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo zagovarjal razloge za njegovo imenovanje in odgovarjal na vprašanja poslancev. Člani odbora so ob koncu seje pritrdili kandidaturi Andrijaniča, sledi končno glasovanje v državnem zboru.Uspeh imenovanja v državnem zboru še ni zagotovljen - danes je podporo kandidatu namreč odrekel poslanec, katerega glas je običajno pomemben za vlado.Poslanci so med predstavitvijo kandidatu po večini očitali negotovo časovnico dela, kot pravijo, bi njegov mandat trajal zgolj šest mesecev. Andrijanič na kritike odgovarja z rešitvami, ki jih je mogoče uvesti že do naslednje pomladi, v tem smislu pa navaja ukrepe, pri katerih ni treba spreminjati zakonodaje. Takšen primer je ustanovitev predstavništva v Silicijevi dolini in vzpostavitev državnih mobilnih aplikacij, pravi Andrijanič.Vlada je Marka Borisa Andrijaniča v ponedeljek predlagala za ministra brez listnice, pristojnega za digitalizacijo. Po uspešni potrditvi kandidata na dopoldanski seji, bi državni zbor o imenovanju novega ministra odločal že danes popoldan. Za imenovanje novega ministra danes popoldan zadostuje navadna večina, torej večina prisotnih poslancev v državnem zboru.Andrijanič je predstavitev odboru začel s predstavitvijo svoje izobraževalni in karierne poti, ter izpostavil svojo vlogo v podjetju Uber, kjer je bil zaposlen do začetka tega tedna.Na področju digitalizacije je poudaril zaostanek Slovenije v mednarodnem okolju, kot navaja Slovenija zaseda šele 16. mesto DESI lestvice. Kot ključen problem pri modernizaciji Slovenije je navedel še »beg možganov dramatičnih razsežnosti, česar si majhen narod, kot je naš, ne sme in ne more več privoščiti. Digitalizacija ni edina rešitev, je pa ena ključnih, da postanemo uspešna in moderna država,« je v uvodu še povedal Andrijanič.Andrijanič v primeru potrditve obljublja, da bi v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi uresničil čim več ukrepov, ki jih je pred mesecem predstavil strateški svet za digitalizacijo. »Vladna služba za digitalizacijo bo usklajevala, usmerjala in pospeševala uresničevanje vseh ukrepov in drugih aktivnosti na področju digitalizacije, ki jih izvaja država. Podobno službo oz. ministrstvo že imajo najbolj razvite države na svetu, cilj pa mora biti vključujoča in odgovorna digitalizacija,« razlaga Andrijanič.Poslanci kandidatu zastavljajo vprašanja glede njegovega delovanja, večina vprašanj pa je usmerjenih v časovno dimenzijo, v kateri se je znašel kandidat.je v tem smislu presenečen, da bo predsednik vlade nekaj mesecev pred koncem mandata imenoval novega ministra brez listnice: »vladni načrti so narejeni do konca leta, kar pomeni, da boste pripravljali nekaj, kar se lahko zgodi šele naslednje leto. Če gledamo naslednje leto, pa je takrat predvolilno leto in vsa energija se bo usmerila samo še v predvolilni boj. Vsi sanjajo in hočejo še enkrat ponoviti mandat,« je izpostavil Möderndorfer.Časovnica dela novega ministra je zmedla tudi poslanca Roberta Polnarja, ki vprašanj ni zastavil, je pa podal pogled na predlog o novem imenovanju: »Ostajam podpornik aktualne vlade, ne bom pa podprl ideje ministrstva o digitalni preobrazbi.« S tem so se zaostrila tudi ugibanja glede uspeha popoldanskega imenovanja novega ministra.Kandidatu za ministra so podporo odpovedali tudi v drugih opozicijskih strankah.iz LMŠ se sprašuje, ali je imenovanje novega ministra za digitalno preobrazbo obenem nezaupnica ministrstvu za javno upravo: »Ministrstvo je zatajilo pri pripravi digitalnega potrdila,« spominja. Podobno stališče je zavzela tudi Tina Heferle, prav tako poslanka LMŠ, ki se sicer strinja z Andrijaničem, da bi morali dejavnosti na področju digitalizacije v državni strukturi aktivirati že prej, a dodaja: »Če bi bila namera vlade iskrena bi to moral storiti že prej kot sedaj.« S tem je tudi odklonila podporo.iz vrst SAB je izpostavil, da proti kandidatu nima nič, legitimnosti trenutni vladi pa na imenovanju ne bodo izkazali.Tudiiz Socialnih demokratov ni pokazal naklonjenosti imenovanju Andrijaniča kot ministra za digitalno preobrazbo. Trček je bil med drugim kritičen do bonov za krepitev digitalnih veščin in opozoril na pretirano zadolževanje v obliki vavčerjev. Andrijanič glede očitkov v povezavi z boni pravi, da so se ti med ljudmi prijeli, državljani pa jih imajo radi. »To je način, kako popularizirati digitalne veščine,« je dejal.Podporo kandidatu za ministra so danes vnovič izkazali v največji koalicijski stranki SDS, kjer so poudarili, da bo digitalna preobrazba dvignila kakovost življenja in pozitivno spremenila gospodarsko okolje.je v imenu stranke SDS zatrdil, da verjame v sposobnosti Marka Borisa Andrijaniča; kot pravi, lahko ta izvede digitalno preobrazbo pri nas ter mu zaželel vse dobro.Andrijanič glede očitkov na neprimerno časovnico njegovega potencialnega mandata odgovarja, da se zaveda časovne stiske, vendar pa opozarja, da s takšnim imenovanjem ministra že krepko zamujamo. Hkrati navaja rešitve, ki jih je mogoče uvesti že do naslednje pomladi, v tem smislu pa navaja ukrepe, pri katerih ni treba spreminjati zakonodaje. Takšen primer je ustanovitev predstavništva v Silicijevi dolini in vzpostavitev državnih mobilnih aplikacij.Andrijanič je na zaslišanju obenem pojasnil polemike glede njegovega položaja pri podjetju Uber: »Moje delovno mesto pri Uberju me ne čaka. Delovno mesto tam ni zamrznjeno in ni odvisno od današnjega imenovanja,« razlaga. Andrijaničevega položaja v korporaciji Uber se je na današnji seji najbolj dotaknila poslanka LeviceSukičeva je povprašala tudi za komentar kandidata glede časovne primernosti današnjega imenovanja pred parlamentarnimi počitnicami, na kar Andrijanič odgovarja, da je za njim tri mesece trdega dela z ekipo strateškega sveta. »Najbrž letos ne bi vzel dopusta, z delom lahko začnem že jutri,« je še dodal.