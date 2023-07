Brežan: Na neurja in podnebne spremembe se bo treba sistemsko pripraviti

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si je danes s sodelavci ogledal posledice neurja v občini Črna na Koroškem. Kot je dejal v izjavi za medije, vse kaže, da bodo neurja postala naša stalnica, ki nas bo spremljala v prihodnje. Zato se bo treba na tovrstna neurja in podnebne spremembe po njegovih besedah pripraviti na sistemski ravni.

Ocenil je, da bo treba veliko vlagati tudi v preventivo. Kar se tiče vodotokov, pa bo treba narediti kakšen korak naprej pri upravljanju te vodne infrastrukture in za ta namen zagotoviti določena sredstva.

»Raziskave kažejo, da nam vsak evro, ki ga vložimo v preventivo na vodotokih, bistveno zmanjša škodo. Vemo, da takšnih dogodkov z neurji v prihodnosti ne bo manjkalo. V ponedeljek smo se na sestanku pri predsedniku vlade pogovarjali o tem, da bomo šli v ponovno spremembo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, kjer bomo predvsem občinam zagotavljali, da hitreje pridejo do sredstev tudi za sanacije po takšnih nesrečah,« je povedal Brežan.

Poudaril je, da so prizadetim občinam v majski ujmi že izplačali sredstva za pokritje intervencijskih stroškov.

Škoda na Koroškem se bo merila v več milijonih

Minister je še napovedal, da bo direkcija za vode prisluhnila občinam glede ureditve hudournikov, vendar bo morala imeti glavno besedo pri tem stroka. Predvsem je treba imeti dobro pripravljene projekte in tudi ustrezna finančna sredstva, da se bodo lahko ti projekti izvajali, je še dejal Brežan.

Črnjanska županja Romana Lesjak je povedala, da imajo danes največ težav na območju Koprivne, Tople in Podpece. Želi si, da bi pripadniki Slovenske vojske, ki sodelujejo pri odpravljanju posledic neurja, v Črni ostali še do konca tedna, da bi lahko odpravili posledice neurja tudi na drugih lokacijah v občini.

»Kot vidite, ponovno naraščajo vodotoki, jaz upam, da ne bo kaj hujšega, ker ponoči smo bili prav veseli, da ni bilo dodatnih težav na teh že obstoječih lokacijah, ampak zdaj me pa vsake pol ure pokliče kdo, ker so vodotoki in hudourniki narasli na drugih območjih in povzročajo velike težave,« pravi Lesjak.

Županja je za STA v ponedeljek škodo po neurju ocenila na več milijonov evrov. V Črni na Koroškem je bilo v neurju prizadetih okoli deset stanovanjskih objektov, v katerih stanuje tudi po več družin.

Šarec in Šestan na ogled najhuje prizadetih območij Goriške

Minister za obrambo Marjan Šarec bo s poveljnikom Civilne zaščite RS Srečkom Šestanom obiskal v najnovejšem neurju najhuje prizadeta območja Goriške. Z ekipo si bosta ogledala posledice neurja v Čepovanu in Orehovljah. Po prvih informacijah je bilo namreč najhuje na Trnovski planoti, kjer je odkrivalo strehe in ruvalo drevesa.

Šarec in Šestan, ki ju bo spremljal tudi v. d. generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin, se bosta danes v Čepovanu sestala z novogoriškim županom Samom Turelom, poveljnikom Civilne zaščite za Severno Primorsko Samom Kosmačem, občinskim poveljnikom Civilne zaščite Andrejem Biaggiom in tamkajšnjimi gasilci.

Skupaj si bodo ogledali razmere po neurju, ki je po prvih informacijah v Čepovanu odkrivalo strehe in ruvalo drevesa. Po ogledu bodo v prostorih gasilskega doma Nova Gorica ob 14. uri podali izjave za medije, nato pa si bodo ogledali še posledice neurja v Orehovljah.

Na terenu so že domači in novogoriški gasilci, ki pomagajo prizadetim prebivalcem. »Najhujše je bilo jutranje neurje na Predmeji, v Tihi dolini, kjer je odkrilo več streh stanovanjskih hiš,« je za STA povedal direktor Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina Blaž Mlečnik.

Vse gasilske enote v ajdovski občini pomagajo domačinom pri odstranjevanju posledic neurja, za pomoč so zaprosili tudi sosednjo Gasilsko zvezo Vipava. Prav tako so na delu razpoložljive gasilske enote v Čepovanu.

Šarec bo z ekipo nato obiskal še Orehovlje pri Kostanjevici na Krasu.

Zaradi ponedeljkovega nočnega neurja sicer hitijo z odstranjevanjem posledic na širšem območju Goriške. Danes je ustavljena proizvodnja v Goriških opekarnah, saj odpravljajo posledice neurja, je za STA povedal župan Občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon.