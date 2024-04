Predlog NSi, ki je pisan na kožo SDS

NSi znova poskuša s spremembami zakona, ki ureja imenovanje evropskega komisarja iz Slovenije. Predlagajo, da vlada kandidata za komisarja predlaga v soglasju z najmanj petimi izvoljenimi poslanci evropskega parlamenta iz Slovenije.

»Vsakič znova pri vprašanju imenovanja evropskega komisarja slovenska politika pade pri zrelostnem izpitu. Priče smo različnim političnim preigravanjem, dogovorom iz ozadja in boju za politični prestiž,« je predlog novele zakona, ki ureja imenovanje evropskega komisarja iz Slovenije, povedal vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Pri tem je izpostavil kandidata Gibanja Svoboda Tomaža Vesela, ki je bil javnosti in koalicijskim partnerjem predstavljen na Festivalu Svobode prejšnji teden.

»Slovenija je majhna država in za nas je ključno, da so vsi predstavniki Slovenije na evropski ravni med seboj povezani ter imajo visoko podporo in stik z ljudmi,« je uvodoma na novinarski konferenci dejal Janez Cigler Kralj.

NSi zato predlaga, da vlada kandidata za komisarja predlaga v soglasju z večino izvoljenih poslancev Evropskega parlamenta iz Slovenije. Projekcije kažejo, da bi lahko desnica, SDS in Nova Slovenija, osvojila večino slovenskih mandatov na junijskih evropskih volitvah. K temu velja dodati, da desnica v Sloveniji še nikoli ni bila v položaju, da bi sama predlagala in postavila svojega evropskega komisarja.

»Poslanci so edini neposredno izvoljeni predstavniki na evropski ravni, in prav je, da jim damo močnejšo in bolj ključno vlogo pri iskanju članov evropske komisije,« predlog NSi zagovarja Cigler Kralj. Predlog novele zakona podpira tudi aktualna evropska poslanka NSi Ljudmila Novak, ki je dodala, da bi se s tem slovenskemu kandidatu tudi povečala kredibilnost.

»Evropski poslanci imamo tudi besedo na zaslišanjih kandidatov za evropskega komisarja. Zelo dobro je torej, če ima ta kandidat širšo podporo poslancev iz svoje države,« je dejala Novakova, s čimer je imela v mislih pred desetletjem propadlo kandidaturo bivše premierke Alenke Bratušek, ki da v evropskem parlamentu ni imela »najslabšega nastopa, zavrnjena je bila zaradi notranjepolitičnega dogajanja«.

Predloga NSi ne podpirajo v koalicijskih strankah, kjer je Golobov predlog Tomaža Vesela za evropskega komisarja naletel na nekaj kritičnih odzivov iz SD in tudi Levice. V stranki SDS predloga NSi, ki je sicer njej pisan na kožo, še niso preučili, zato do njega še niso zavzeli stališča.

V NSi so s podobnim predlogom kot tokrat poskusili že pred evropskimi volitvami leta 2019. Takrat so predlagali, da bi kandidata evropskega komisarja morala podpreti večina izvoljenih evroposlancev. Tokrat se v Sloveniji voli devet evropskih poslancev.