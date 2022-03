Problematičen zakon bi lahko nadomestil še slabši

Parlamentarni odbor za finance bo danes znova razpravljal o zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki so ga skorajda enakega poslanci prejšnji mesec že zavrnili z 52 glasovi proti in 31 za. Tokratnemu predlogu je dodana le določba, da lahko zavezanec inšpektorju, ki nima odločbe pristojnega sodišča, odkloni vstop v stanovanjske prostore. Po opozorilih parlamentarne zakonodajno-pravne službe in informacijske pooblaščenke predlog še vedno vsebuje več neustavnih rešitev.

Pooblastila Urada RS za preprečevanje pranja denarja glede obdelav osebnih podatkov in posegov v zasebnost so, kot opozarjajo tako parlamentarni pravniki kot informacijska pooblaščenka, določena tako rekoč neomejeno in na zalogo, presegajo pooblastila vseh drugih državnih organov in ne vsebujejo ustreznih varovalk za varovanje pravic posameznikov. Prav tako naj bi urad poročal le vladi (in ne državnemu zboru), hkrati pa po lastni presoji lahko celo zavrne posredovanje podatkov sodišču, državnemu tožilstvu in policiji.

Iz navedb parlamentarnih pravnikov je mogoče razbrati tudi opozorila, ki jih izreka informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, da je problematičen že obstoječi zakon, novi pa pooblastila še povečuje. Zato po njenih besedah premišljujejo, da bodo zahtevali presojo ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa.

Vsa ta opozorila je pred februarskim sprejemanjem koalicija označevala kot »spine« in poskuse onemogočanja večje učinkovitosti urada, ki ga od lani vodi izbranec SDS Damjan Žugelj. Po burnem odzivu javnosti pa so spremembam nato na seji državnega zbora nasprotovali tudi poslanci Konkretno ter SNS in Desusa, ki običajno podprejo vladne predloge. Kako bodo glasovali tokrat, včeraj niso povedali.

Svoje nasprotovanje pa so že napovedali poslanci LMŠ, SD, Levice in SAB, ki so že neuspešno poskušali preprečiti, da bi državni zbor ta predlog obravnaval po nujnem postopku.