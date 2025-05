RTV Slovenija zaenkrat še dodatni štirje milijoni

Po zadnjih opozorili sveta zavoda in uprave, da ima javni zavod po izplačilu regresov likvidnostne težave in da pričakuje, da bo država izpolnila svoje obljube o višini sofinanciranja manjšinskih programov, je predsednica uprave Natalija Gorščak ob robu predstavljanja poslovnih rezultatov tudi javno potrdila, da so dobili pozitivne signale z vladne strani. O tem smo že poročali, danes pa je navedla, da so dobili sporočilo, naj pripravijo zahtevke v višini štiri milijone evrov.

Vladni urad za narodnosti naj bi jih plačal še julija. To je sicer polovica od še pričakovanega. Ali bodo dobili še dodatna sredstva, pa zaenkrat ni znano. Gorščakova pričakuje, da se bodo dogovorili še za preostali znesek v višini 4,5 milijona. Upe pa polagajo tudi še v spremembe zakona o RTV Slovenija, ki so trenutno v javni razpravi, saj je vsakoletno dogovarjanje in pogajanje za sredstva po njihovo nevzdržno – sploh ob zviševanju plač v javnem sektorju, na katerega sami nimajo vpliva.

Poleg te postavke pa je pod predvidenim planom tudi prihodek iz naslova oglaševanja, in sicer za 950 tisoč evrov. Kot je navedla Gorščakova, je že zaprosila za akcijski plan, kako izboljšati prihodke, sploh glede na to, da so »rezultati gledanosti in klikanosti« boljši.

Po tem nakazilu vladnega urada za narodnosti naj bi RTV Slovenija lahko vrnila večji del izposojenih sredstev pri zakladnici.