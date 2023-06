Ruparjev zbor pred evropskim parlamentom

V Sloveniji 260.000 upokojencev živi pod pragom revščine, država se pogreza v totalitarizem, doživljamo medijsko blokado, ljudske iniciative so diskriminirane, inštitut 1. oktober izločajo iz javnih razprav, so bila sporočila skupine upokojencev pod vodstvom Pavla Ruparja, ki so na obisku v evropskem parlamentu.

»Vlada Roberta Goloba mora prisluhniti upokojencem,« je v izjavi za slovenske medije pred evropskim parlamentom v Bruslju dejal Rupar. V skupini obiskovalcev, skupno okoli petdeset ljudi, so vihrale slovenske zastave. Nosili so transparent v angleščini: »Evropa, pomagaj slovenskim upokojencem!« Rupar je govoril, da so ogroženi njihova svoboda in tudi življenja.

»Prosimo vas, prisluhnite ljudem, ki si želijo svobode, in ne svobode, kot jo poimenujejo levičarske oblasti,« je nadaljeval. Medijem je tudi očital, da ne poročajo o njihovih protestih ali pa jih diskvalificirajo.

Na vabilo Romane Tomc in Milana Zvera

V Bruselj so prišli na povabilo evropskih poslancev SDS Romane Tomc in Milana Zvera. Ker so v Bruslju v okviru rednega programa za obiskovalce, ki je na razpolago evropskim poslancem, del stroška poti in prenočitev krije proračun EU. Prispevek posameznika, ki so ga navedli v vabilu, je znašal 120 evrov.

Vsak evropski poslanec je letno upravičen do 110 sponzoriranih obiskovalcev, ki morajo priti v skupinah, v katerih je vsaj deset oseb. Skupno lahko pride na leto največ pet skupin. Upravičeni so do povračila potnih stroškov (0,09 evra kilometrine za razdaljo do Bruslja ali Strasbourga), hotelskih stroškov do 60 evrov in obrokov do 40 evrov. Povrnjeni so samo dejanski stroški.

Ena od protestnic je opozarjala na težave z vladavino prava. FOTO: Peter Žerjavič

Rupar od pogovorov v Bruslju pričakuje, »da bo EU pritisnila na vlado«. Predvidene so imeli sicer pogovore z nekaj češkimi in madžarskimi poslanci. Po Ruparjevih besedah so jih drugi evropski poslanci iz Slovenije ignorirali in se niso hoteli srečati z njimi. Iz pisarne evropskega poslanca(Svoboda) so nam sporočili, da od skupine niso prejeli vabila na srečanje. Poslanec Zver, ki se je udeležil shoda pred evropskim parlamentom, je povedal, da lahko Ruparjevi skupini, ki opozarja na težave v Sloveniji, odpre kakšna vrata v Bruslju. »Pravilno je, da se ve, kakšno je stanje socialne države,« je dejal.

Skupina bo prejela tudi blagoslov v prenovljenem slovenskem pastoralnem centru v Bruslju.