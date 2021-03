Satelit, ki bi pomagal do četrte Janševe vlade

V nadaljevanju preberite:

Razdelitev moči v državnem zboru, če bi bile volitve jutri. INFOGRAFIKA: Delo

Lucija Šikovec Ušaj, nekdanja dolgoletna članica SDS in odvetnica FOTO: Aleš Černivec/Delo

Aleksandra Pivec je satelit Janeza Janše, ki naj bi mu pomagal pri sestavi nove vlade. Prispeva mu lahko poslance na račun dela volivcev z ruralnih območij, kmetov, pri katerih brata Podobnik ne moreta več uspeti. To se je pokazalo pri volitvah v kmetijsko-gozdarsko zbornico. Da ima Janševo podporo, je bilo očitno, ker jo je branil do zadnjega, in to se bo videlo tudi po odzivu njegovega kroga na družbenih omrežjih.

Boris Popovič, nekdanji koprski župan. FOTO Jože Suhadolnik/Delo

Pogovarjam se z vsemi, tudi z Aleksandro Pivec sem se. V tem trenutku ne razmišljam, da bi postal član kakšne obstoječe stranke, je pa res, da razmišljam o neki novi politični opciji, ki bi bila dejavna tudi na državni ravni, in ne le na lokalni. Nova stranka pomeni tudi novo energijo, novo smer delovanja in hkrati pomeni tudi možnost preseganja sedanje ekstremne delitve na leve in desne.

Čuš kot naložba v politično prihodnost SMC?

Ustanovni kongres Gibanja Za ljudi bo jutri v Mariboru. Kdo so politični sopotniki, ki stoji za njim, še ni jasno. Po ocenah sogovornikov pa pri tem vsekakor uživa podporo političnega okrilja SDS, zato jo nekateri že označujejo kot satelit stranke, ki bi mu lahko – če bo na volitvah res prestopila parlamentarni prag – pomagala sestaviti njegovo četrto vlado. Vse javnomnenjske ankete namreč kažejo, da bi bila SDS nesporni favorit volitev, a samo z NSi po drugi strani ne bi mogla sestaviti vlade.Glede na zadnjo javnomnenjsko anketo Mediane za Delo bi se na podlagi glasov opredeljenih volivcev v državni zbor zanesljivo uvrstile le SDS, SD, Levica, LMŠ in NSi. Možnost, da (p)ostanejo parlamentarna stranka, imajo Desus, SLS, SAB in SNS ter Zeleni. Da ne vedo, koga bi volili, pravi kar 20,8 odstotka vprašanih, ki bi lahko, sploh ob napovedanih premikih na političnem parketu, še dodobra spremenili rezultate na sam volilni dan tako na desnem kot levem političnem polu. Za zdaj pa velja, da bi SD, Levica in LMŠ skupaj dobile 50 poslanskih sedežev, medtem ko bi jih SDS in NSi le 38.Na desnici so doslej upe že polagali v SLS, ki ima v tej vladi tudi državno sekretarko. Pred tem pa še v stranko Glas za otroke in družine (God), ki se je, prav tako kot Domovinska liga (Dom), pojavila tik pred volitvami – prva pred državnozborskimi, druga pa pred evropskimi. Soustanoviteljica Doma in pred tem dolgoletna članica SDSje kot poglavitni razlog za odhod iz skrajno desne suverenistične stranke izpostavila ugotovitev, da je Dom pravzaprav satelit SDS. Prepričana je, da se bo enako pokazalo tudi pri novi stranki Aleksandre Pivec.Na prošnjo za pogovor se Pivčeva ni odzvala, ekipa stranke v ustanavljanju nam je odgovorila le, da bodo na voljo z vsemi odgovori od jutri naprej. Kdo je njena ekipa, ni povsem jasno, a več sogovornikov nam je potrdilo, da je navezala stik z več prepoznavnimi posamezniki na lokalni ravni. To nam je potrdil tudi nekdanji koprski župan, ki pa v tem trenutku ne razmišlja, da bi postal član katere od obstoječih strank.»V projekt Povežimo Slovenijo so vabljeni vsi, tudi,« pa na vprašanje o morebitnem sodelovanju s stranko Aleksandre Pivec odgovarja predsednik stranke Zelenih Slovenije Andrej Čuš, ki je včeraj postal državni sekreta r na gospodarskem ministrstvu, zadolžen za področje zelenih tehnologij in trajnostnega razvoja.Je prihod Čuša k Zdravku Počivalšku, gospodarskemu ministru in prvaku SMC, že mogoče razumeti kot prve znake morebitnega političnega povezovanja ? »V prvi fazi lahko rečem, da to pomeni, da bomo imeli prvič po letu 1994 v vladi predstavnika zelene politične opcije, kar mislim, da je zelo pomembno glede na vse politične izzive in težave, s katerimi se soočamo. Hvaležen sem za zaupanje in mislim, da nas čaka veliko dela,« odgovarja Čuš in pomenljivo dodaja, da ga veseli, da so pozivi k povezovanju in koncu rušenja padli na plodna tla. Sodelovanje z gibanjem Povežimo Slovenijo dopušča tudi prvak SMC Zdravko Počivalšek, vendar njegova stranka o strategiji revitalizacije, ki jo je pripravil, še ni odločala.Kako bo prihod Čuša sprejet v SDS, ki ga je po izstopu iz stranke 2006 tožila za povrnitev stroškov volilne kampanje, in v SMC, se bo v prihodnjih dneh še pokazalo. Na vprašanja o možnosti povezovanja bo odgovarjal tudi prvak SMC na svetu stranke prihodnji teden, ko naj bi predstavil načrt revitalizacije stranke. Ta predvideva med drugim tudi spremembo imena in trdno zasidranost na sredini ter povezovanje z neparlamentarnimi strankami; pri tem se omenja Podjetniška stranka