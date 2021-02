Sile bodo usmerili v urejanje nerešenih zadev

V nadaljevanju članka preberite:

Med institucijami, katerih delo je bilo lani precej okrnjeno in so morale zaradi epidemije covida-19 prilagoditi poslovanje, so tudi sodišča. Razmere so najbolj vplivale na nerešene zadeve, torej na področje, o katerem so še evropske institucije pred časom ugotovile, da ni več sistemski problem našega sodstva.



Sodstvo je tako v spomladanskem kot v poznejšem drugem, jesenskem valu epidemije takoj prešlo na zelo omejeno poslovanje, sodni postopki so praviloma potekali le v nujnih zadevah. Prvi podatki o poslovnih rezultatih dela sodišč kažejo padec števila rešenih zadev za približno 13 odstotkov, število nerešenih zadev ob koncu leta pa se je od leta 2019 povečalo za 7,6 odstotka.