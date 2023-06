Slovenija bo posredovala v pritožbi ribičev

Slovenski ribiči, ki od Hrvaške dobivajo kazni za ribolov v delu Piranskega zaliva, ki je po arbitražni razsodbi pripadel Sloveniji, so se v strahu za svojo eksistenco in po tem, ko so izčrpali vse pravne možnosti za pritožbo na Hrvaškem, obrnili na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu.

Iz slovenskega zunanjega ministrstva so sporočili, da je ESČP 24. marca 2023 obvestilo Slovenijo, da so bile tri pritožbe slovenskih ribičev proti Hrvaški glede zatrjevanih kršitev Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic vročene Hrvaški. Ministrstvo pozdravlja dejstvo, da je ESČP pritožbe slovenskih ribičev spoznalo za dopustne in da jih bo v nadaljevanju vsebinsko obravnavalo.

Sodišče za človekove pravice je pritožbe slovenskih ribičev vročilo Hrvaški. FOTO: Matej Družnik/Delo

V skladu z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic ima država članica, katere državljani so pritožniki, v konkretnem primeru slovenski ribiči, pravico, da v vseh primerih pred senatom ali velikim senatom ESČP predloži pisne pripombe oziroma sodeluje pri obravnavi.

Prejšnji teden je Slovenija po sklepu vlade s pismom obvestila ESČP, da bo posredovala v teh postopkih. Pri tem gre v tej fazi za izjavo Slovenije o napovedi posredovanja brez vsebinske opredelitve do postopkov, pojasnjujejo na zunanjem ministrstvu.

Hrvaška ne upošteva arbitražne razsodbe. FOTO: Matej Družnik/Delo

Kot pravijo, z uveljavitvijo pravice do intervencije zagotavljajo pomoč in podporo pri zaščiti pravnih koristi slovenskih ribičev, ki so žrtve hrvaškega nepriznavanja arbitražne razsodbe. S sklepom vlade, da bo Slovenija stranski intervenient pri pritožbah slovenskih ribičev, se je za zaprtimi vrati seznanil parlamentarni obor za zunanjo politiko.