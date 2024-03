Sredinim stavkam ni videti konca

V nadaljevanju preberite:

Ker so uslužbenci upravnih enot (UE) izgubili upanje, da je vladna stran pripravljena na resen dogovor s sindikati, se stavka tudi to sredo nadaljuje, vse do izpolnitve stavkovnih zahtev. »Zahtevamo pa tudi sestanek s predsednikom vlade Robertom Golobom. Igračkanje s problematiko upravnih enot, ki traja več kot desetletje, je namreč neresno in neodgovorno, zato terja ugotavljanje odgovornosti,« pravi Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov (SDOS).