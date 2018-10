Ste že poskusili osvežilne naravne sladoledne palčke?

Foto: Aljosarebolj.com

Naravne sladoledne lučke iz svežega sadja La Popsi smo pobližje spoznali v prvi oddaji tretje sezone oddaje Štartaj Slovenija. Se vam cedijo sline? Dobite jih v vseh megamarketih Interspar.

Izberite svojo palčko La Popsi in naj se naravna zabava začne!

Prijateljici sta odraščali na isti ulici. Karmen je že od nekdaj veselila priprava slaščic, zato je obiskovala tečaje visokega francoskega slaščičarstva. Neži se je ponudila, da ji speče poročno torto, in kljub prijateljičinim pomislekom je svoj podvig opravila z odliko. Ko sta po Nežini selitvi v Ameriko vsaka na svojem koncu postali mamici in si želeli delo prilagoditi tako, da lahko več časa preživita tudi z otrokoma, sta se znašli pred novim izzivom. Vanj sta sprva verjeli le sami, a ko sta dokazali svoj prav, so ju podprli tudi drugi.Neža je v Ameriki pridobila izkušnje iz organizacije, Karmen pa je medtem izpilila svoje slaščičarske veščine. Prvotno idejo o skupni slaščičarni je kmalu zamenjala nova. Neža je Karmen povedala za sladoledne lučke, ki so v Las Vegasu pravi hit, a jih zaradi preveč sladkorja ne upa ponuditi svojemu otroku. Karmen se je takoj lotila dela: izdelala je prvih nekaj lučk izključno iz sadja in brez dodanega sladkorja. Njen sin je bil nad njimi navdušen.Dekleti sta po tem končno podprli tudi njuni družini in jima tudi finančno pomagali. V svoji delavnici sta tako začeli izdelovati sladoledne lučke iz kakovostnega svežega sadja, brez dodanih barvil in konzervansov pa tudi brez glutena ali laktoze ter jih poimenovali La Popsi. To je skovanka iz imen njunih sinov (Liam in Alexander) ter angleške besede za lučko popsicle. Lučke La Popsi so na voljo na raznih dogodkih, kjer jih dobite pri vintidž triciklu. V več državah ogromno sladoleda pojedo tudi pozimi – zakaj ne bi tega naučili še Slovencev?Sladoledne palčke La Popsi razvedrijo vsak piknik ali otroško zabavo. Z njimi je vnos sadja zlasti za otroke preprost, zabaven in predvsem okusen. Sadje je zamrznjeno v posebni napravi ter ohrani vse svoje vitamine, minerale, vonj in okus. Razvajati se je moč s kar šestimi okusi La Popsi – od popolnoma sadnih mešanic: mango, pomaranča-limona, ananas-kivi, bezeg-malina do sadno-mlečnega okusa jogurt-borovnica in alkoholnega luksuza za odrasle z okusom mojita.