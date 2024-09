Svet EU podprl izplačilo iz solidarnostnega sklada Sloveniji

Svet EU je danes podprl izplačilo sredstev iz evropskega solidarnostnega sklada Sloveniji za odpravo posledic lanskih poplav. O izplačilu skupno 428 milijonov evrov bo danes odločal odbor evropskega parlamenta za proračun, nato ga bo moral parlament potrditi še na plenarnem zasedanju. Nakazilo je mogoče pričakovati do konca leta.

Svet EU, v katerem so zastopane države članice, se je strinjal z izplačilom sredstev iz solidarnostnega sklada Sloveniji, Italiji, Avstriji, Grčiji in Franciji za pomoč pri odpravi posledic šestih naravnih nesreč, ki so te države prizadele v preteklem letu.

Skupno jim bo izplačanih 1028,54 milijona evrov, od tega 428,41 milijona Sloveniji za odpravo posledic poplav, ki so državo prizadele avgusta lani. Evropska komisija je Sloveniji decembra že izplačala 100 milijonov evrov predplačila, tako da bo prejela še nekaj več kot 328 milijonov evrov.

Še danes popoldne bo o izplačilu pomoči peterici članic odločal odbor evropskega parlamenta za proračun, nato pa ga bo moral parlament potrditi še na plenarnem zasedanju. Evroposlanci se bodo na naslednjem plenarnem zasedanju sestali 7. oktobra. Nakazilo preostanka sredstev iz solidarnostnega sklada Sloveniji je tako mogoče pričakovati do konca leta.

Sredstva bo lahko namenila za plačilo stroškov intervencij in obnovo, med drugim za popravilo poškodovane infrastrukture, zaščito kulturne dediščine in čiščenje.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je vlogo za sredstva iz solidarnostnega sklada oddalo v drugi polovici lanskega oktobra. Kmalu zatem je evropska komisija vlogo ocenila za ustrezno, na podlagi tega pa je Slovenija konec preteklega leta prejela prvih 100 milijonov evrov predplačila. Nato je stekel postopek nadaljnje preveritve vloge, nakar je komisija konec avgusta letos predlagala izplačilo 428,41 milijona evrov.