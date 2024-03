Tomaž Slana novi predsednik sveta Onkološkega inštituta

Svet Onkološkega inštituta Ljubljana je današnjo sejo prekinil pred imenovanjem v. d. strokovnega direktorja. Predstojniki zdravstvenih sektorjev so za to mesto predlagali dosedanjo strokovno direktorico Ireno Oblak, po mnenju predstavnikov ustanovitelja pa bi funkcijo lahko opravljala tudi onkologinja Janja Ocvirk. Sejo bodo nadaljevali v sredo.

Svet je sicer na današnji seji sprva izvolil novega predsednika, to je postal Tomaž Slana. Ta je po prekinjeni seji v izjavi za medije pojasnil, da izbire v. d. strokovne direktorice inštituta danes niso opravili. »Glede na to, da se na uradni razpis ni prijavila niti ena kandidatka, za v. d. pa je bila predlagana Oblak, smo dobili še eno kandidatko in ji moramo dati enako možnost, da se nam predstavi in pove, zakaj se je odločila za to funkcijo,« je povedal. Ocvirk je namreč po njegovih besedah v ponedeljek izrazila pripravljenost, da postane v. d. strokovne direktorice.

Poudaril je, da želijo razpis za strokovnega direktorja ponoviti čim prej in da pričakujejo, da se bo javilo več kandidatov.

Član sveta Tomaž Pliberšek je sicer pred začetkom točke dnevnega reda, v okviru katere naj bi imenovali v. d. strokovnega direktorja, prosil za 15-minutni posvet članov sveta, ki ga je Slana odobril. Prekinitev je nato trajala več kot uro, nakar so v sejno sobo poklicali le strokovno direktorico Ireno Oblak in pravnico inštituta Špelo Sitar. Po nadaljnje pol ure pa so v sejno sobo dovolili le notranji javnosti, predstavnikom medijev pa ne.

Z dnem 24. marca je dr. Ireni Oblak prenehal mandat strokovne direktorice OI. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pravočasno prispela ena vloga, ki pa je bila kasneje umaknjena

Članica razpisne komisije Mateja Pangerc je sicer pred tem pojasnila, da je na razpis za strokovnega direktorja pravočasno prispela ena vloga, ki je bila kasneje umaknjena. Komisija je zato ugotovila, da za funkcijo strokovnega direktorja onkološkega inštituta ni prijavljen noben kandidat.

V razpravi je Pliberšek dejal, da ga »zelo preseneča, da je pri tako ugledni instituciji na razpis prispela le ena vloga in da je še ta umaknjena«. Ob tem je generalnega direktorja Andraža Jaklja vprašal, kako se lahko to zgodi pet dni pred iztekom mandata, in opozoril, da je s tem ogroženo delovanje zavoda. Dodal je, da obžaluje, da je dosedanja strokovna direktorica Irena Oblak umaknila vlogo.

Jakelj je dejal, da med zdravniki ni zanimanja za to funkcijo, saj se mora strokovni direktor poleg svojega zdravniškega dela ukvarjati tudi z vsemi ostalimi zdravniki, predvsem pa z razvojem stroke in skrbeti za ugled ustanove. »Hkrati pa je prikrajšan pri plači, saj je razlika na Onkološkem inštitutu med najbolje plačanim zdravnikom in strokovnim direktorjem pet plačnih razredov,« je opozoril.

Oblak pa je dodala, da veliko motivacije za to funkcijo nima več, ji je bilo pa štiriletno opravljanje funkcije v čast. Meni, da je Onkološki inštitut odlična institucija.

Za umik prijave pa se je odločila, ker je v fazi reelekcije, še vedno namreč trajajo postopki za ponovno pridobitev naziva izredni profesor. Ob tem pa je želela pustiti odprto mesto za vse, ki bi funkcijo želeli prevzeti.

Slana, ki so ga na začetku današnje seje izvolili za novega predsednika sveta, je sicer edini predstavnik ustanovitelja, ki ga vlada v začetku marca ni zamenjala. Takrat je odpoklicala tri od štirih predstavnikov ustanovitelja, med drugim tudi dosedanjega predsednika sveta Antona Zorka, in imenovala tri nove. To so Tomaž Pliberšek, Andrej Eržen in Mojca Dobnik.