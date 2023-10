Uprava izbrala trojico direktorjev RTV Slovenija

Uprava RTV Slovenija je na ponovljenem razpisu za direktorje televizije, radia in digitalnih vsebin izbrala Ksenijo Horvat, Mirka Štularja in Kajo Jakopič. Izbira četverice pričakovana, saj je dolgoletna radijska novinarka, voditeljica in nekdanja urednica Darja Groznik še pred glasovanjem odstopila od kandidature za direktorico radia. Kdo se je vse prijavil, na RTV Slovenija sicer niso razkrili.

So pa vse kandidate Aktivi novinarjev Radia Slovenija, novinarjev informativnega programa Televizije Slovenija in MMC pozvali, naj zaradi preglednosti in večjega zaupanja javnosti v njihovo prihodnje delo javno objavijo svoje kandidature oziroma programe in vizije delovanja na mestih, za katera so se prijavili. »Če gradimo boljšo, drugačno in sodobno radiotelevizijo, moramo spodbujati k čim večji transparentnosti postopkov na javnem zavodu RTV Slovenija, še posebej na položajih, ki so tako pomembni za izvajanje programskih vsebin,« so zapisali v pozivu.

Za dokončno imenovanje zdaj izbrana trojica potrebuje še soglasje sveta zavoda, kjer pa bo do zdaj znanih informacijah ni pričakovati težav.

Ko bodo potrjeni, pa jih poleg postavljanja svoje ekipe že čaka snovanje osnutka programsko-produkcijskega načrta, ki ga zdaj pripravljajo vršilci dolžnosti – v primeru radia je to sicer Štular, enako tudi v primeru MMC Jakopičeva. Ta je namreč podlaga za vse vsebinske spremembe na RTV Slovenija.