Burno o tem, kaj se dogaja na Kolodvorski (2)

V Delu je 28. septembra na drugi strani pod zgornjim naslovom izšel članek Barbare Eržen, ki govori o sedanjih kadrovskih menjavah voditeljev in novinarjev na RTV Slovenija.

Iz članka je razbrati, da pa je aktiv novinarjev informativnega programa TV Slovenija opozoril prejšnjo odgovorno urednico Jadranko Rebernik, ki se zdaj pritožuje, da so se v njenem času zadnji dve leti dogajali še mnogo hujši pritiski in menjave zaposlenih.

Na sestanku Evropske ljudske stranke (EPP) v Splitu so na pobudo SDS govorili tudi o sedanjem dogajanju na RTV SLO in pozvali evropsko komisarko Vero Jourovo k takojšnjemu ukrepanju. In je vodja EPP načelno pribil, da ne bodo dovolili dvojnih standardov. Enako je pozval tudi vodja SDS Janez Janša. Toliko v članku.

Več o tem, kako preprečiti dvojne standarde, ne izvemo. Možnosti sta dve: 1. pritiski in kadrovske menjave na RTV Slovenija v zadnjih dveh letih (2020–2022) so bili obsojanja vredni in neupravičeni ter naj tako načelno velja tudi za sedanje dogajanje na Kolodvorski; 2. pritiski in menjave na RTV SLO v zadnjih dveh letih (2020–2022) so bili upravičeni in Iegalni ter naj tako načelno velja tudi za sedanje dogajanje na Kolodvorski.

Nekako se zdi, da se vodja EPP in vodja SDS nagibata k doseganju enotnih standardov po 1. različici. Torej načelno menita, da so bili ti pritiski in menjave na RTV Slovenija v zadnjih dveh letih (premier Janez Janša) obsojanja vredni in tako naj velja tudi dandanes (premier Robert Golob). Gotovo bi torej bilo po njunem mnenju zavržno, če bi bili po dvojnih standardih (ki jih jasno in brezkompromisno zavračata) pritiski in kadrovske menjave na RTV SLO v zadnjih dveh letih upravičeni in legalni, zdaj pa ne.