Na paletah, kjer naj bi bil čaj, odkrili skoraj tono konoplje

Uslužbenci finančne uprave (Furs) so konec aprila v Sežani zasegli obsežno pošiljko. Ta je iz Tajske prek Nizozemske prispela v Slovenijo, a je bila nato namenjena vrnitvi pošiljatelju. Pošiljka je bila deklarirana kot devet palet čaja, vendar je podrobnejši nadzor razkril, da se je med čajem skrivalo skoraj tona konoplje.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Kopru pojasnil Nedjan Jerman, namestnik direktorice Finančnega urada Koper, so pošiljko zasegli na carinski kontrolni točki v Sežani. Odločitev za podrobnejši pregled z odvzemom vzorcev so sprejeli, ker je bil kot uvoznik pošiljke naveden danski subjekt, ki se v slovenskih carinskih postopkih doslej še ni pojavil. Vzorčenje so skladno s pristojnostmi prepustili Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Upravi za varno hrano so predali šest vzorcev. Pri petih niso ugotovili nepravilnosti, pri enem pa so zaradi odstopanj posumili, da gre morda za prepovedano drogo. Iz Fursa so o sumu obvestili koprske kriminaliste. Ti so opravili dodaten pregled pošiljke in sumljive vzorce poslali v analizo Nacionalnemu forenzičnemu laboratoriju.

Vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper Dejan Grandič je pojasnil, da je kemijska analiza nesporno potrdila prisotnost konoplje. V celotni pošiljki so nato odkrili 925 kilogramov te droge. Pošiljka je obsegala devet palet s skupno 140 kartonskimi škatlami; navzven so bili vsi paketi ustrezno deklarirani in označeni.

FOTO: PU Koper

Kriminalisti v tej fazi preiskave še niso pridržali nobenega osumljenca, nadaljujejo pa zbiranje obvestil za ugotovitev izvora in končnega prejemnika prepovedane droge. Preverjajo tudi celotno logistično mrežo, vpleteno v poskus tihotapljenja.

Kot je še povedal Grandič, ocenjujejo, da bi zasežena konoplja na črnem trgu dosegla vrednost okoli 2,3 milijona evrov. Za takšno kaznivo dejanje je sicer zagrožena zaporna kazen od enega do petnajstih let.