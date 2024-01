Vlada umika prepoved kurjenja z drvmi iz energetskega zakona

Predsednik vlade Robert Golob je v odgovoru na poslansko vprašanje poslanca Nove Slovenije Janeza Žaklja napovedal, da bo vlada predlagala umik določila v predlogu novega energetskega zakona, ki bi pri novogradnjah prepovedal vgradnjo peči na lesno biomaso kot primarnega vira ogrevanja.

Golob je opoziciji očital, da se pogovarjajo o čustvih, ne da bi pogledali številke. V nadaljevanju je postregel s podatkom, da se pri novogradnjah na leto vgradi 500 naprav za ogrevanje na lesno biomaso, zato da to ni težava v smislu kakovosti zraka. Bistveno bolj pomembno je zamenjati stare naprave v kar 430.000 gospodinjstvih, ki se ogrevajo na lesno biomaso, večinoma pa uporabljajo stare peči.

»Čist zrak bomo reševali z zamenjavo 430.000 dotrajanih naprav,« je napovedal predsednik vlade in dodal, da bo vlada za zamenjavo starih peči z novimi namenila štirikrat toliko denarja, kot ga je bilo namenjenega doslej.

Golob je zatrdil, da vlada nima namena posegati v pravice kogarkoli, še najmanj lastnikov gozdov, kot to prikazuje opozicija v po njegovem preveč čustveni kampanji proti energetskemu zakonu. Poslanec NSi je vladi očital, da z zakonskim predlogom ljudem jemlje možnost svobodne izbire in da državo vodi v »pospešeno prisilno solarizacijo«. Golob je večkrat poudaril, da lesna biomasa ostaja obnovljiv vir energije.

Po Golobovih besedah pa bo vlada vztrajala pri določilih o zemeljskem plinu. Glavna razloga za to sta zeleni prehod in energetska kriza leta 2022, ki je po njegovih besedah izbruhnila samo zato, ker je gospodarska in ogrevalna politika Evrope temeljila na poceni zemeljskem plinu iz Rusije.

Državni zbor je že pred poslanskimi vprašanji predsedniku vlade zavrnil predlog poslanske skupine NSi, da se predlog novega energetskega zakona umakne z dnevnega reda. Vodja poslanske skupne NSi Janez Cigler Kralj je trdil, da bodo določbe energetskega zakona močno posegle v življenje ljudi ter vplivale na poslovanje energetskih družb, delovanje lokalnih skupnosti, gospodarstva, predvsem pa na finančni položaj gospodinjstev.

Kampanji NSi Drv ne damo se je pridružil tudi prvak SDS Janez Janša. FOTO: Twitter/Delo

Koalicijski poslanci so mu očitali, da stranka NSi zavaja ljudi in da pred evropskimi volitvami vodi kampanjo proti zelenemu prehodu. Gre za golo manipulacijo NSi, ki očitno začenja svojo zavržno evropsko kampanjo pod geslom Drv ne damo na način, da meče polena pod noge naprednim politikam, ki stremijo k pravičnemu zelenemu prehodu, je NSi očitala poslanka Levice Nataša Sukič.