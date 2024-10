36 odstotka Slovencev čuti, da razmere na delu slabo vplivajo na duševno zdravje

V nadaljevanju preberite:

Kar od 50 do 60 odstotkov izgubljenih delovnih dni lahko, po podatkih evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, pripišemo stresu in posledicam neobvladanih psihosocialnih tveganj pri delu. Bolniške odsotnosti zaradi duševnih in vedenjskih motenj so, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), med najdaljšimi, njihovo trajanje in pogostost pa se v Sloveniji v zadnjih letih povečujeta. Tudi zato je osrednja tema letošnjega svetovnega dneva duševnega zdravja, ki ga zaznamujemo 10. oktobra, Čas je, da damo prednost duševnemu zdravju na delovnem mestu.