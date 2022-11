Prvič v zgodovini le dva županska kandidata

V mestni občini Novo mesto, kjer so po plačah prehiteli Ljubljano, kjer vabijo z različnimi delovnimi priložnostmi in mirnejšim življenjskim okoljem, imajo na letošnjih lokalnih volitvah za župana vsega dva kandidata. Za naklonjenost volivcev se poleg sedanjega župana Gregorja Macedonija poteguje Srečko Vovko.

Gregor Macedoni se poteguje za tretji mandat. FOTO: Rajšek Bojan

Sedanji župan, 49-letni Gregor Macedoni, ki kandidira s podpisi volivcev in podporo svoje liste, se že tretjič zapovrstjo poteguje za župansko mesto v dolenjski prestolnici. Njegov izzivalec je 55-letni kandidat Socialnih demokratov Srečko Vovko, inženir radiologije, občinski svetnik in predsednik krajevne skupnosti Kandija-Grm.

Tako majhno število kandidatov na županskih volitvah je izjema, saj se je to zgodilo prvič v zgodovini te mestne občine, ki je po površini 20. največja v državi, po številu prebivalcev - v začetku leta 2022 je v njej živelo približno 37.600 prebivalcev - pa je na šestem mestu med slovenskimi občinami.

Tokratni edini izzivalec sedanjemu novomeškemu županu je Srečko Vovko. FOTO: Facebook

Volilna tekma le dveh kandidatov ni prinesla večjih pretresov. Macedoni je večkrat izpostavil, da je zadovoljen z rezultati zadnjih dveh mandatov in meni, da občine, ki imajo istega župana več zaporednih mandatov, delajo bolj stabilno in so bolj uspešne. Vovko, ki med kampanjo ne kritizira sedanjega župana, pa je prepričan, da je treba v ospredje postaviti ljudi, poslušati njihove ideje in s tem »vrniti življenje« ne samo v center Novega mesta, temveč povsod.

Oba kandidata kot eno najpomembnejših tem izpostavljata prometno ureditev dolenjske prestolnice, ki je velik problem že dolga leta. Novo mesto je namreč živahno urbano središče, kamor se na delo vsak dan prepelje – običajno z avtomobili - več kot 5000 ljudi. Poleg tega pa imajo največji srednješolski center v državi, do katerega se večina šolarjev pripelje z javnim prevozom. Ti opozarjajo predvsem na zanemarjeno avtobusno postajo in neustrezen vozni red vlakov. Za ureditev prometne gneče v mestu pa se oba kandidata strinjata, da Novo mesto čim prej potrebuje dve obvoznici z novima mostovoma.

Na volitvah leta 2018 je Gregor Macedoni v prvem krogu prejel 65,22 odstotka glasov. FOTO: Fajfar Simona

Druga pomembna tema, ki je v resnici večna tema vsakih volitev, pa je romska problematika. Tako Macedoni kot Vovko se strinjata, da so na tem področju nujne sistemske spremembe in dolgoročno delo. Macedoni je večkrat izpostavil pobudo 11 županov, ki so povzeli nujnih pet zakonskih sprememb, ki so bile pripravljene že pod prejšnjo vlado in s katerimi naj bi zmanjšali kriminal, povečali delež romskih otrok, ki uspešno zaključijo šolanje, in zaposlovanje Romov. Ne pa da so, tako kot se dogaja sedaj, zaradi neučinkovitih socialnih, izobraževalnih, zaposlovalnih in kaznovalnih politik celotne generacije romskih otrok prikrajšane za osnovne pogoje vključevanja, ki jih je razvita družba dolžna zagotavljati vsem. Tudi Srečko Vovk je prepričan, da bo spremembe pri reševanju romske problematike prineslo zgolj strateško, dolgoročno in kontinuirano reševanje tega problema.