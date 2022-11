Tudi v občinah Horjul in Log - Dragomer bosta kandirala le aktualna župana. Tako bosta Janko Prebil in Miran Stanovnik najverjetneje z volitvami nastopila že tretji mandat.

Naj si vsak zgradi svoj dom

»Smo mala, prijetna občina s 3100 prebivalci, ki slovijo naokoli kot pridni ljudje,« je za uvod poudaril Prebil. »Moja oziroma naša naloga je, da svojim ljudem zagotovimo kar najbolj udobno okolje. Zato pripravljamo novi občinski prostorski načrt (OPN), v okviru katerega bomo ljudem ponudili možnost, da si zgradijo svoj dom.« Prebil je v nadaljevanju brez zadržkov pristavil: »Morda se sliši čudno, vendar priseljencev ne potrebujemo, ampak si prizadevamo našim ljudem ponudili kakovostno življenjsko okolje. Mi Horjulci smo pridni.«

Za konec je poudaril, da bodo še naprej izboljševali poplavno varnost in s kanalizacijskim omrežjem poskrbeli zase in za okolje. »Ker je v občini veliko manjših zaselkov in samostojnih hiš, ki niso priključene na sistem, bomo subvencionirali instalacijo malih čistilnih naprav.«

Sosed, kako si?

Občino Log - Dragomer že drugi mandat vodi naš znani enduro motorist Miran Stanovnik, ki se je nekajkrat udeležil prestižnega relija Pariz–Dakar. Hkrati slovi kot umirjen in preudaren politik, ki stavi na ekologijo in sožitje v skupnosti.

»Mi smo res butična občina, ki po površini meri komaj 11 kvadratnih kilometrov, kjer nas živi 3656 prebivalcev. Vendar smo po drugi strani najbogatejša občina, saj imamo najvišji neto dohodek na prebivalca (14.768 evrov leta 2020).« Kot pravi Stanovnik, je občina stisnjena med avtocesto in zavarovanim območjem Natura 2000, kar je svojevrstna prednost.

»Imamo čudovito naravo, ki je danes osnova za ekoturizem, hkrati pa je blizu avtocesta, ki bo z novim izvozom na meji med našo občino in Brezovico kakovost življenja še izboljšala.« Stanovnik poudarja, da se iz njihove občine ljudje ne izseljujejo.

»S posameznimi ukrepi poskušamo urediti kar najboljše pogoje za življenje. Skrb za okolje ima prednost, zato smo doslej v kanalizacijsko omrežje položili kar 25 kilometrov cevi. Hkrati pa veliko vlagamo v društva in spodbujamo raznolike dejavnosti. To je ključno. Želimo, da ko se zjutraj zbudimo in srečamo sovaščana, si rečemo: Sosed, kako si?«