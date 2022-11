Zmagovalca čaka do vratu zadolžena Komunala

Najbolj napete županske volitve v Zasavju bodo v Trbovljah. Po tistem, ko se je po dveh mandatih na čelu občine Jasna Gabrič odločila, da ne kandidira več za župansko funkcijo, se bo zanjo pomerilo šest kandidatov. Zmagovalca čaka naporen mandat, v katerem se bo moral najprej soočiti z »zapuščino« Gabričeve v obliki do vratu zadolžene Komunale in enim najdražjih ogrevanj v državi.

Ena ženska in pet moških, od teh nekdanji kulturni minister, nekdanji poslanec, sekretar na okoljskem ministrstvu, dva »stara« znanca s kandidatnih list za državnozborske volitve in en politični novinec – takšna je »ponudba« kandidatov za bodočega trboveljskega župana. Najdlje je kandidaturo tehtal Zoran Poznič, akademski kipar, ki je Trbovlje v funkciji nekdanjega direktorja kulturnega centra Delavski dom »preobrazil« v novomedijsko mesto, nato pa v mandatu vlade Marjana Šarca sprejel povabilo politike in postal kulturni minister 13. slovenske vlade. Pozniča na županskih volitvah podpira SD.

Drugič se bo za župana na svoji Listi DNK potegoval Jože Pustoslemšek, sekretar na Mopu. Pred tem je kandidiral za direktorja Komunale Trbovlje in bil nekaj časa celo njen direktor oziroma eden od dveh direktorjev, ki sta jo sočasno vodila, zaradi česar je pravico iskal na sodišču in jo tudi našel … Koliko odškodnine mu bo Komunala plačala zaradi nezakonite razrešitve, še ni dogovorjeno.

Za občinski svet se poteguje 131 imen V Trbovljah, občini z dobrimi 16.000 prebivalci, se za župansko funkcijo poteguje šesterica kandidatov, od teh pet moških in ena ženska, med občinske svetnike pa si na osmih seznamih list oziroma strank želi 131 Trboveljčanov in Trboveljčank. Gibanje Svoboda gre na volitve z 20 kandidati in kandidatkami za občinski svet, prav tako SD, Levica z desetimi, NSi z 21, s prav toliko kandidati želita občinske klopi osvojiti Lista DNK in trboveljska SDS, Piratska stranka ima le enega kandidata - Senada Pervanića, Lista Jasne Gabrič za Trbovlje pa sedemnajst. Na lokalnih volitvah 2018 je bilo v državi izvoljenih 22 županj in 190 županov, v občinske in mestne svete pa 1.110 svetnic in 2.224 svetnikov.

Ni jim uspelo v državni zbor, zdaj bi v občino

Primož Siter, ki na državnozborskih volitvah na Levici letos ni bil znova izvoljen za poslanca, gre zdaj z njeno podporo še v bitko za župana. Enako usodo delita kandidata NSi Drago Kočar in Patricija Gorenc iz SDS. Kandidat Gibanja Svoboda je Dejan Debelić, tudi nosilec liste za občinski svet. Zadnji na njej je Teodor Uranič, na letošnjih državnozborskih volitvah izvoljen za poslanca Gibanja Svoboda v volilnem okraju Zagorje, prej pa zaposlen na Gen-I Sonce d.o.o. Na listi je med drugim tudi nekaj znanih podjetniških in občinskosvetniških imen iz dobrih starih časov LDS, denimo, Robert Jerman.

Na Levici za občinski svet med drugim kandidira nekdanji poslanec LDS in direktor urada za verske skupnosti, upokojeni Aleš Gulič, Leona Janežiča, nekdanjega člana SNS in političnega sopotnika Jelinčičevega poslanca Bogdana Baroviča, pa je tokrat zaslediti med kandidati NSi.

SDS z Borutom Dolancem na čelu

Trboveljska SDS se na volitve podaja s prvopodpisanim generalnim sekretarjem stranke Borutom Dolancem in med drugimi še z državno sekretarko na ministrstvu za zdravje v času Janševe vlade zdravnico Alenko Forte, z vodjo območne službe zavoda za zaposlovanje Vilmo Strniša in podjetnikom, direktorjem družbe Metalia Marjanom Jamškom.

Po dveh mandatih na čelu občine Jasna Gabrič ne kandidira več. Za mesto župana se bo pomerilo šest kandidatov. Na Levici za občinski svet med drugim kandidira nekdanji poslanec LDS.

Lista SD poleg Pozniča kandidira še s politično novinko, upokojeno ravnateljico trboveljske Srednje tehniške in poklicne šole Marjetko Bizjak. Novinka na listi je tudi nekdanja piarovka na občini Vesna Jesih. Na listi SD tudi sicer ne manjka presenečenj: med temi so Samo Fakin, nekdanji direktor ZZZS, Hajrudin Ibrakić, glavni trener Dekliškega nogometnega kluba Trbovlje in Maša Jazbec, prva Slovenka z japonskim doktoratom s področja intermedijske umetnosti in nekdanja desna Pozničeva roka v novomedijskem mestu.

S svojo Listo v bitki za mesta v občinskem svetu ostaja tudi Gabričeva. Na njej znova kandidirata skupaj z materjo.